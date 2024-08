Liminha lamenta a morte de Silvio Santos: ‘A ficha não cai’

Assistente de palco icônico do SBT, Liminha faz homenagem tocante para o apresentador Silvio Santos nas redes sociais

O assistente de palco Liminha fez uma homenagem singela e tocante sobre a morte de Silvio Santos. Ele apareceu em uma foto no estúdio do Programa Silvio Santos, no SBT, e de cabeça baixa para representar o momento de luto pela morte do patrão.

"A ficha não cai,a dor não passa o sono sumiu……enfim um vazio inexplicável ,sem palavras pra explicar o inexplicável", afirmou ele.

Os dois trabalharam juntos na TV por vários anos e, hoje em dia, Liminha trabalha com as filhas de Silvio Santos nos programas do SBT.

Sobrinhos fizeram homenagem para Silvio Santos

O apresentador Silvio Santosfaleceu neste sábado, 17, aos 93 anos, e deixou o Brasil de luto. Com isso, integrantes da família prestaram homenagens nas redes sociais. Ao longo do dia, os sobrinhos dele, Dory Abravanel e Mauricio Abravanel, lamentaram a partida do tio.

Em seu Instagram, Dory disse: “Meu idosinho predileto! Um homem íntegro, que mudou a vida de milhares de pessoas, que tratava funcionários e o público com todo respeito!!! Agora está com meus avós, tia Bea e papai!! São Pedro deve estar cantando Silvo Santos vem aí!!!! Descanse em paz, meu tio!!!!".

Por sua vez, Mauricio comentou: "Hoje, com o coração apertado, me despeço de meu querido tio, Silvio Santos. Sou eternamente grato por todas as oportunidades que ele me proporcionou, não só como sobrinho, mas também como profissional. Sua amizade profunda com meu pai, Léo Santos, sempre foi um exemplo de lealdade e amor, e agora sei que os dois estão juntos no céu. Sua ausência será sentida em cada canto da nossa família e em cada lar brasileiro. Silvio não só revolucionou a televisão, mas também tocou milhões de vidas com sua alegria e humanidade. A tristeza da sua partida será eterna e seu legado será imortal".

Os dois são filhos de Leon Abravanel, também conhecido como Léo Santos, já falecido.