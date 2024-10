Juliette abre o jogo e expõe o salário que os brothers recebem no BBB: ‘Lá dentro’

Juliette quebra o silêncio sobre mudança de contrato e revela quanto a Globo paga aos participantes do BBB; confira os valores

Na última segunda-feira, 28, Juliette abriu o jogo e revelou os salários que os brothers recebem no Big Brother Brasil 24. Além de romper o silêncio sobre a mudança no contrato dos novos participantes, que foi inspirada por ela, a cantora também destacou que "lá dentro" os brothers recebem um salário e revelou o valor pago pela Globo.

Durante sua participação no “De Frente com Blogueirinha”, Juliette foi questionada sobre a mudança contratual que ocorreu no BBB 24. Para quem não acompanhou, a cantora fez um enorme sucesso publicitário após deixar o programa, o que levou a emissora a repensar o contrato dos participantes e agenciá-los por um período após o fim do reality.

Assim, a emissora também recebe parte dos ganhos dos novos brothers: “Você mudou os BBBs que vieram depois, sabe? Foi muito ruim para todo mundo. Agora eles não podem fechar contrato. É 15 mil que ganha, isso perto de 40 não é nada", Blogueirinha questionou a cantora, que rebateu: "15 mil de quê?", ela quis saber mais sobre o valor.

Então, Blogueirinha afirmou que alguns participantes receberam 15 mil reais por publicidades após o fim do confinamento. Juliette, por sua vez, revelou que só sabia que eles ganhavam um salário mínimo ao entrar na casa: “Deixe de ser faladeira. Eu sei que lá dentro, quando você entra, você ganha um salário mínimo", ela revelou o valor.

Por fim, Juliette revelou que, na verdade, os brothers ainda ganham uma porcentagem por seus contratos de publicidade, algo que não era fixo na sua época: “Cada um escolhia a sua, eles nem tinham esse serviço de agência. E talvez esse serviço seja interessante para algumas pessoas, que sem a Globo não conseguiriam fazer carreira”, ela defendeu.

Vale lembrar que na época do Big Brother Brasil, Juliette ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela multiplicou o valor em sua conta bancária rapidamente com trabalhos publicitários e com a sua carreira de cantora após ficar famosa no reality show. No passado, ela já contou que usou o prêmio do programa para ajudar a dar uma vida melhor para sua família.

Juliette Freire relembra diagnóstico de aneurisma:

Juliette Freire foi a convidada do programa De Frente Com Blogueirinha desta segunda-feira, 28, e relembrou um momento muito delicado de sua vida. Durante a entrevista, a famosa contou que viveu um período bem difícil quando recebeu o diagnóstico de um aneurisma, principalmente pelo fato de ter perdido a irmã após um AVC.

