Giovanna Antonelli chega aos 49 anos; atriz começou carreira em programa infantil

Dona de currículo marcado por sucessos, Giovanna Antonelli iniciou trajetória na televisão como assistente de palco da apresentadora Angélica

No dia 18 de março, a atriz Giovanna Antonelli chega aos 49 anos. Eternamente lembrada como a protagonista Jade do sucesso O Clone (2001), a intérprete começou carreira na televisão em programa infantil. A famosa foi uma Angelicat, nome dado às assistentes de palco da apresentadora Angélica no programa Clube da Criança (1989). Relembre a trajetória da estrela.

Primeiros passos na TV

Antes de se tornar uma das principais estrelas da TV, Giovanna Antonelli iniciou trajetória nos bastidores de um programa infantil. Ainda adolescente, Giovanna fez parte do grupo de assistentes de palco de Angélica, conhecidas como Angelicats, no programa Clube da Criança, na extinta Rede Manchete. Foi o primeiro contato da jovem com o mundo da televisão, um ambiente que, anos depois, se tornaria seu palco principal.

A transição de assistente de palco para atriz profissional ocorreu em 1994, quando Giovanna estreou em Tropicaliente (1994), na Globo. Em seguida, fez parte de novelas marcantes da Manchete, como Xica da Silva (1996) e Tocaia Grande (1995). No final dos anos 90, retornou à Globo, consolidando seu nome em produções como Corpo Dourado (1998), Força de um Desejo (1999) e Malhação (1999).

Mas foi no ano 2000 que a atriz ganhou projeção nacional com a personagem Capitu, a garota de programa de Laços de Família (2000). O papel gerou grande repercussão e abriu caminho para seu primeiro protagonismo em O Clone, onde viveu a inesquecível Jade, uma muçulmana dividida entre o amor e as tradições religiosas. A trama foi um fenômeno, atravessando fronteiras e tornando Giovanna um rosto conhecido internacionalmente.

Carreira versátil

O sucesso de O Clone consolidou Giovanna Antonelli como uma das principais atrizes da televisão brasileira. A partir dali, acumulou papéis de grande impacto, como a antagonista Bárbara em Da Cor do Pecado (2004), a destemida Anita Garibaldi na minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003) e a icônica delegada Helô em Salve Jorge (2012), uma das personagens mais carismáticas da década.

Nos últimos anos, seguiu protagonizando novelas de grande sucesso, como Sol Nascente (2016) e Segundo Sol (2018), e revisitou sua parceria com Glória Perez em Travessia (2022). Além disso, também brilhou no cinema em filmes como Avassaladoras (2002) e na franquia S.O.S. Mulheres ao Mar.

Agora, a atriz alça novos voos no streaming com a novela Beleza Fatal (2025), onde interpreta a destemida Elvira Paixão. O sucesso da novela original da Max unido à presença digital da atriz em suas redes sociais fez a personagem e a história se transformarem em fenômenos entre o público noveleiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Leia também: Alessandro Jodar explica motivo da 'careta' que fez ao vivo na Globo