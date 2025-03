Ana Maria Braga fica comovida com declaração de Luciano Camargo

Durante a entrevista no 'Mais Você', Ana Maria Braga e Luciano Camargo se emocionaram ao relembrar uma fase da vida do cantor

Nesta terça-feira, 18, Ana Maria Braga recebeu o cantor Luciano Camargo no programa Mais Você, da Globo. Durante a conversa, a apresentadora se emocionou ao ouvir o artista compartilhar sua conversão à Igreja Presbiteriana e seu projeto solo voltado à música gospel.

“Liguei para o pastor e perguntei como seria o batismo. Quando ele me ligou, eu não vi mais nada. Falei do amor que eu estava sentindo e comecei a chorar muito. Lembro que falei: ‘Eu quero viver esse amor, quero viver para Jesus’. De lá pra cá, venho vivendo para Jesus”, revelou o cantor emocionado.

Comovida pelo relato de Luciano, Ana Maria Braga perguntou: “Quer dizer, isso não tem explicação, não é?”. Em resposta, o cantor revelou que pretende se apresentar para públicos menores.“Quando me converti, surgiu um sonho no meu coração de cantar em algumas igrejas”, falou.

“As coisas foram acontecendo, fui cantando aos poucos na igreja em que congrego. Fiz alguns eventos, mas para cantar mesmo, no grupo musical, demorei quatro anos, com muito respeito e dedicação. Agora, me sinto apto” , contou o artista, visivelmente muito emocionado.

Sobre o processo, Ana Maria Braga refletiu: "Porque agora você sente que você tem a música de Jesus. Aquilo que você quer dizer está na sua palavra, no seu sentimento, e daí você se sente inteiro". Luciano respondeu: "Claro. E sem deixar aquilo que Deus me deu como trabalho, que é cantar com meu irmão".

Luciano Camargo tem se dedicado à música religiosa desde 2020, o que levou os irmãos a pausarem a parceria de sucesso que mantinham desde os anos 1990, quando se destacaram na música sertaneja como Zezé Di Camargo & Luciano. Apesar dessa pausa, não há nenhuma intenção de encerrar definitivamente a carreira da dupla.

