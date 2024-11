Garota do Momento: veja qual foi a audiência do primeiro capítulo da novela

Substituta de No Rancho Fundo, a novela Garota do Momento estreou nesta segunda-feira, 5, na Globo. Saiba como foi a audiência

Substituta de No Rancho Fundo, a novela Garota do Momento, estreou nesta segunda-feira, 4, na Globo. E o primeiro capítulo da trama de Alessandra Poggi registrou o melhor desempenho de um primeiro capítulo desde que a emissora retomou a produção de novelas em 2021, após a pausa causada pela pandemia de Covid-19.

De acordo com dados do Kantar Ibope divulgados pelo portal Noticias da TV, o folhetim marcou 21 pontos de média na Grande São Paulo. E a audiência do folhetim foi impulsionada pela reta final da reprise de Alma Gêmea (2005), que obteve 19,9 pontos na capital paulista.

Com essa média, Garota do Momento superou suas antecessoras. Nos Tempos do Imperador (2021) registrou 19,1 na estreia; Além da Ilusão (2022), 18,1 no primeiro capítulo; Mar do Sertão (2022), 20,7; Amor Perfeito (2023) estreou com 19,3; Elas por Elas (2023) alcançou 20,1; e No Rancho Fundo (2024), 20,1. Com informações do portal NaTelinha.

Confira detalhes do primeiro capítulo de Garota do Momento

A história de Garota do Momento começa quando Beatriz ( Duda Santos) descobre que sua mãe, Clarice (Carol Castro), está viva. Após a perda, Clarice, com talento nato para a pintura, decide deixar Petrópolis e sua filha aos cuidados da sogra, Carmem (Solange Couto), para tentar uma nova vida no Rio de Janeiro, onde vai atrás de uma chance em uma exposição de arte.

Na capital, Clarice conhece Juliano Alencar (Fabio Assunção), herdeiro da Perfumaria Carioca, que logo se apaixona por ela e a pede em casamento. No entanto, a situação se complica quando Clarice flagra uma briga entre seu amada e a amante, Valéria (Julia Stockler), que acaba em uma morte acidental.

Atormentada, Clarice sofre um acidente e perde parte da memória. Com isso, ela se lembra apenas que tinha uma filha chamada Beatriz. Juliano e sua mãe, Maristela (Lilia Cabral), se aproveitam da situação, entregando-lhe outra menina como sendo sua filha, batizando-a com o mesmo nome.

