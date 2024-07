A apresentadora Adriane Galisteu abriu o jogo sobre sua amizade com Jô Soares e relembrou um fato inusitado que aconteceu entre eles

A apresentadora Adriane Galisteu abriu o jogo sobre sua amizade com Jô Soares (1938-2022). Na série documental Um beijo do gordo, que chegou ao Globoplay neste domingo, 28, ela relembrou um fato inusitado que aconteceu entre eles após ela perder uma aposta. Os dois moravam no mesmo prédio.

"Eu gosto de jogar, sempre gostei de jogar. Jogo gamão, tranca, qualquer jogo que você me apresentar eu quero aprender. Nós fizemos uma aposta aqui e quem perdesse tinha que subir pelada no apartamento do Jô. Falei: "Pode apostar. Não vou perder". Eu ganhava sempre. Se teve uma aposta que eu fiz feliz foi essa".

E continuou: "Mas quem perdeu? Eu e a minha parceira. Foi uma cena. Duas horas da manhã, nós de calcinha e sutiã. Subimos. Tocamos a campainha. O Jô abriu, olhou, olhou, olhou. Aí descemos. Ele falou: "Não, volta aqui". Desceu atrás da gente. Falou: "Vamos apostar mais, vamos apostar em casa". Foi uma zona nesse prédio. Foi um caos, mas quem perdeu fui eu".

Confidente

E ela também detalhes de sua relação com Jô. "Ele acompanhou momentos muito importantes da minha vida. Brigas de namorado, aquelas brigas horrorosas, que você não quer contar para ninguém, eu contava para ele. Ele descia e não se conformava. Ficava aqui por horas. Tanto que eu tenho uma garrafa de uísque em algum lugar, porque ele só tomava um... Aquele Jack Daniels que ele gostava. Eu tenho um para ele. Eu comprava para quando ele baixava aqui na madrugada. Eu tocava o botão vermelho de emergência: "Me ajuda aqui que eu estou com um probleminha", disse.

