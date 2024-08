Estrela da Casa: Mãe de Nick Cruz detalha processo de transição de gênero do cantor

Em entrevista, mãe de Nick Cruz detalhou processo de transição de gênero do participante de 'Estrela da Casa' e brincou: "Namorando metade do Brasil"

Participante do novo reality show da TV Globo, o 'Estrela da Casa', Nick Cruz viralizou nas redes sociais ao revelar que é um homem trans em rede nacional. Em entrevista recente à coluna Play, do jornal O Globo, a mãe do cantor, Rosangela Borges, contou mais detalhes sobre o processo de transição de gênero de Nick.

"Ele vestia a roupa do irmão, queria andar de skate e ficar sem camisa. Ele saiu de casa muito cedo em busca de liberdade e já trabalhou com tudo o que você imagina", iniciou ela.

"Ele iniciou a harmonização há sete anos. Quem esteve ao lado dele foi minha mãe, porque eles moravam juntos no Espírito Santo. Depois, Nick começou a fazer musculação", relembrou Rosangela Borges, que também falou sobre o sucesso do filho entre os internautas.

"Ele já está namorando com a metade do Brasil. É muito legal tudo isso. Todo mundo me chamando de sogra, e eu brincando: 'Pode pegar a senha'", brincou a mãe de Nick Cruz.

Ainda durante o bate-papo, Rosangela compartilhou que o filho sempre teve o sonho de seguir na carreira musical. "A música sempre foi muito presente na vida dele. Ele compõe desde pequeno. Com 12 anos, falou que queria ser o Justin Bieber. Ele tem até algumas tatuagens iguais às do Justin Bieber. Como mãe, sempre tive orgulho de ver um filho tocando e cantando, sempre incentivei. Mas viver de música no Brasil é muito difícil para qualquer pessoa, ainda mais sendo um homem trans, pela discriminação", disse ela.

Participante de Estrela da Casa compartilha antes e depois de transição de gênero

Entre os participantes do novo reality show da TV Globo, 'Estrela da Casa', o cantor e pedreiro Nick Cruz chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar sua jornada de transição de gênero.

Antes mesmo de ser confirmado no confinamento, Nick, que já reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram, ganhou notoriedade por compartilhar suas músicas autorais e documentar seu processo de transição de gênero. Aos 20 anos, ele decidiu iniciar a mudança e passou a dividir detalhes dessa jornada nas redes sociais.

Inclusive, Nick compartilhou o momento em que adotou seu nome social: “Não retifiquei meu nome porque não é problema meu se VOCÊ não consegue associar a minha imagem ao meu nome. E sim, vou utilizar meu nome social para que possa ser menos constrangedor e cansativo PRA MIM”, contou ao compartilhar seu novo documento. Confira mais detalhes clicando aqui.