Esposa de Faustão comove com recado sobre a morte de Caçulinha

Esposa de Faustão, Luciana Cardoso faz homenagem para o maestro Caçulinha, que foi seu padrinho de casamento e parceiro de seu marido na TV

Esposa do apresentador Faustão, a produtora Luciana Cardoso comoveu ao falar sobre a morte do maestro Caçulinha. Ele faleceu nesta segunda-feira, 5, e foi um dos grandes parceiros de Fausto Silva na TV. Com isso, ela fez questão de homenageá-lo.

Em um post no Instagram, Luciana contou que Caçulinha foi padrinho em seu casamento com Faustão e desejou uma boa passagem para ele.

"Quando conheci o Fausto em 2001, a primeira viagem que fizemos, nós tivemos a companhia desses dois amigos: Vicente Raiola e Caçulinha. Essa dupla era muito divertida. A viagem incluiu muitas gargalhadas e demonstrações de amizade entre eles. Nesses dias, me senti dentro de um roteiro digno das grandes comedias italianas. Raiola, Caçula e Luiz Schimidt foram os 3 padrinhos do Fausto escolhidos para o nosso casamento. Os três ja se foram e deixaram muita saudades na nossa familia. Vai em paz, querido Caçula!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)

O anúncio da morte de Caçulinha

A morte de Caçulinha foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 5, por meio de um comunicado de sua família. Ele estava internado há cerca de dez dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, mas não resistiu às sequelas de um infarto.

As informações foram divultadas pelo G1. Familiares informaram ao portal que o velório acontece na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, das 11 às 15h. Já o sepultamento será às 16h no mesmo local.

"Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz trecho do comunicado publicado no perfil do artista, nas redes sociais.