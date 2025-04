Danton Mello revela o que fez para emagrecer após efeito sanfona

Astro da novela Garota do Momento, da Globo, Danton Mello vive com a diabetes há 10 anos e revela como conseguiu superar o efeito sanfona

O ator Danton Mello revelou o que fez para emagrecer após enfrentar o efeito sanfona. Ele vive com a diabetes tipo 2 há cerca de 10 anos e lutou contra a balança desde o diagnóstico. Agora, ele conseguiu estabilizar o seu peso por causa do exercício físico em sua rotina.

O artista disse que passou a fazer caminhadas e corridas com frequência ao se mudar para o Rio de Janeiro por causa das gravações da novela Garota do Momento, da Globo, e viu o resultado em seu peso. "Desde que descobri a diabetes, vivi uma das piores coisas para a saúde: o efeito sanfona, que é ganhar e perder peso. Fiz meu check-up anual antes de chegar ao Rio, e algumas taxas estavam alteradas", disse ele ao Jornal O Globo.

E completou: "Então, já me mudei com a preocupação de cuidar mais da alimentação e de fazer algo que nunca gostei: exercícios. Comecei a caminhar no calçadão e curti. Agora, a caminhada já virou corrida. Está me fazendo muito bem e emagreci bastante. É algo que preciso levar para a vida".

Sucesso de Garota do Momento

Ainda na entrevista ao Jornal O Globo, Danton Mello falou sobre o sucesso da novela Garota do Momento, que é exibida na faixa das 6 na Globo. "“Garota do momento” realmente caiu nas graças das pessoas. Ela é leve, mas, ao mesmo tempo, aborda temas relevantes e interessantes. Todas as tramas têm algo de especial. E o elenco, assim como a direção e toda a parte técnica, são incríveis, uma mistura ótima de veteranos com jovens talentos", comentou.

Inclusive, ele elogiou o seu personagem, o publicitário Raimundo. "Ele é um homem de seu tempo, mas hoje, em pleno 2025, ainda existem pessoas como Raimundo: machistas, possessivas, autoritárias... Ele tem muitas questões, mas, ao mesmo tempo, um lado amoroso com a família. Para interpretá-lo, me inspirei no trabalho incrível que Tony Ramos fez em “Cabocla”, como o coronel Boanerges. E deu muito certo. Na rua, recebo comentários sobre os bordões e as nuances do Raimundo. Até o próprio Tony elogiou, dizendo que adorou", disse.

