Com convite do SBT, Christina Rocha fala sobre retornar ao comando do 'Casos de Família'

De volta ao SBT? Em entrevista recente, Christina Rocha respondeu sobre o desejo da emissora de ter ela no comando do 'Casos de Família'

A apresentadora Christina Rocha está fora do SBT desde maio de 2024, mas pode estar prestes a retornar à emissora , que foi fundada por Silvio Santos (1930-2024). Caso isso se concretize, esse será o seu terceiro ciclo da artista na rede.

Sua trajetória no SBT começou em 1981, quando trabalhou na emissora até o ano 2000, participando de diversos programas, como O Povo na TV, O Preço Certo, Show da Tarde, Viva a Noite, TV Pow, Show de Calouros, Aqui Agora, Alô Christina, Programa Livre e Fantasia.

Depois de passagens por Gazeta, Record e Band, ela retornou ao SBT em 2008 para colaborar no novo Aqui Agora. Em 2009, após a saída de Regina Volpato, assumiu o comando de Casos de Família, programa que apresentou até 2023. Além disso, também esteve à frente do Quem Convence Ganha Mais em 2013 e do Tá na Hora em 2024.

Em entrevista recente ao NaTelinha, Christina Rocha comentou sobre a possibilidade de um retorno ao SBT e revelou se está em negociações com a emissora . "Ainda está muito cedo para falar, ficamos sabendo da entrevista ontem assim como vocês, e estou aberta a todas as propostas, independente de onde venham! Não temos muito o que falar porque não tem nada oficial", disse ela.

Para contextualizar, em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, Daniela Beyruti confirmou o interesse na volta da Christina Rocha à emissora. "Vamos voltar com o Casos de Família, é raiz, é SBT! Ela [Cariúcha] foi maravilhosa no teste, Jojo Todynho foi maravilhosa. E posso confessar uma coisa? Eu fiquei com muito ciúmes da Cristina Rocha na Globo. Se ela topa uma reconciliação com a gente...", confessou ela, fazendo referência à campanha de divulgação que Chris fez para o BBB 25.

"Cariúcha foi um espetáculo, o Leo [Dias] ficou com ciúmes, Ratinho também, ninguém quer perder a Cariúcha, mas quando vi a Chris fazendo propaganda para o BBB, eu fiquei muito enciumada. Eu sou muito ciumenta com essas coisas. Se ela topar voltar, será a volta perfeita do Casos de Família", finalizou Beyruti.

Christina Rocha agita a web ao postar foto na Globo

Christina Rocha agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto nos Estúdios Globo. Em janeiro, a Globo começou a divulgar as duplas que estão participando do BBB 25 e ela foi convidada para participar de uma live no Gshow para falar sobre a nova edição.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora posou toda elegante e sorridente na emissora e convidou os fãs para assistir a atração. "Já já estarei onde??? Na live do #bigday e você não pode perder, hein?! Assistam pelo Gshow ou pela Globoplay", escreveu ela.

Os internautas vibraram com a participação da apresentadora na Globo. "Fala que é ela. Maravilhosa!", disse uma seguidora. "Sucesso, Chris! A Globo é seu lugar! Brilhe!", escreveu outro. "Maravilhosa, merece muito esse sucesso. Talento tem de sobra pra dar e vender. Arrasa linda, você é babado", afirmou um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)

Leia também:Christina Rocha renova o bronzeado em praia no RJ