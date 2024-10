O que é diálise peritoneal? Entenda o tratamento que Cid Moreira fazia

Em seus últimos anos de vida, Cid Moreira lidou com a insuficiência renal crônica e precisou fazer diálise peritoneal. Saiba mais detalhes sobre o tratamento

O apresentador Cid Moreira passou os últimos anos de sua vida fazendo tratamento de diálise peritoneal por causa da insuficiência renal crônica. Ele faleceu nesta quinta-feira, 3, em decorrência da falência de múltiplos órgãos após ficar internado por 29 dias na região serrana do Rio de Janeiro. Agora, conheça mais sobre o tratamento que ele fez recentemente.

A diálise peritoneal é uma terapia renal para tratamento em casa e tem o papel de desempenhar o papel dos rins em pacientes com problemas nestes órgãos. A função da diálise é filtrar e eliminar substâncias prejudiciais que estão em excesso no organismo do paciente.

A Diálise Peritoneal acontece por meio do peritônio, que é a membrana que recobre as paredes do abdômen e a superfície dos órgãos digestivos. No tratamento, o fluído é infundido para a parte interior da cavidade abdominal por meio de um tubo flexível para que as substâncias sejam removidas. Existem duas modalidades, a manual e a automatizada, que devem ser definidas por um médico especialista com base no histórico de cada paciente.

De acordo com o médico nefrologista Yussif Ali Mere Júnior, presidente da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplantes (ABCDT), a diálise peritoneal não é indicada para todos os pacientes com quadros renais crônicos. Isso porque o tratamento depende da saúde de cada um e a hemodiálise tradicional pode ser a mais indicada. Além disso, a diálise peritoneal é algo limitado no Brasil, sendo que apenas 5% dos pacientes fazem uso deste recurso por causa da baixa oferta.

"Quando a DP pode ser feita pelo paciente em casa, há, em alguns casos, vantagens como mais autonomia, não precisar se deslocar para as clínicas toda semana, pode ter maior bem-estar, podendo ingerir alimentos que na hemodiálise tradicional não pode. Mas para haver aumento da DP, existe uma série de medidas a serem tomadas", informou o médico, e completou: "No cenário atual, o importante que os pacientes entendam que hoje os centros de diálise, através dos seus profissionais, são os melhores locais para tratamento, com o conhecimento técnico para ajudar o paciente a seguir um tratamento diferenciado, buscando qualidade de vida e os melhores resultados".

O adeus para Cid Moreira

O falecimento de Cid Moreira comoveu o universo do jornalismo nesta quinta-feira, 3. Ele partiu nas primeiras horas da manhã após 29 dias internado em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro, onde morava com a esposa, Fátima Sampaio.

Inclusive, Fátima contou que o corpo do marido deve ser velado em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, e o sepultamento vai acontecer em Taubaté, no interior de São Paulo, que foi onde ele nasceu e cresceu. Por enquanto, a família não revelou mais detalhes sobre o último adeus.

Cid Moreira faleceu em decorrência da falência de múltiplos órgãos. Ele foi internado com quadro de infecção em decorrência da diálise e infecção urinária e pneumonia. Ao longo da internação, ele teve outras complicações de saúde e seu quadro se agravou. Em seus últimos dias de vida, ele estava no CTI sob cuidados intensivos por causa da idade avançada.