Big Brother Brasil 25 pode não ter o grupo Camarote. Entenda!

A próxima edição do reality show Big Brother Brasil 25, exibido pela Rede Globo, pode não ter o grupo Camarote. Entenda os motivos!

O grupo Camarote, composto por pessoas famosas, foi uma novidade do Big Brother Brasil 20, reality show da Rede Globo. Porém, a produção tem avaliado não ter esse grupo na próxima edição do programa.

No entanto, engana-se que a decisão seria por falta de interessados. A emissora possui uma lista de pessoas conhecidas pedindo para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Porém, a ideia é se reinventar e fazer um programa mais "raiz" em comemoração aos 60 anos da emissora.

De acordo com o portal Leo Dias, todo empresário ou representante de um possível candidato ao Camarote recebe como resposta que é provável que não exista mais esse grupo, o que não significa que os famosos não podem voltar a integrar o elenco do reality em outro momento.

Bastidores

Os fãs do BBB já estão ansiosos para a chegada do Big Brother Brasil 25. E uma influenciadora viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo expondo informações sobre os bastidores da nova temporada do reality show comandado por Tadeu Schmidt.

No Instagram, Larissa Ferreira iniciou a filmagem dizendo “conte uma verdade sobre a seletiva do Big Brother e saia correndo”. Em seguida, ela começou a fazer revelações, saindo correndo logo depois, literalmente.

“A produção cortou todo o banquete das seletivas presenciais de novo. Tem dupla brigando na frente da produção. Pelas perguntas, não vai ter individual, só em dupla. Está tendo uma tal de ‘brincadeira da colher’ em dupla. Chega, vou ser cancelada", disse ela no vídeo.

Na legenda, ela completou: "Todo mundo já está falando sobre como está acontecendo as seletivas virtuais e presenciais, então eu vim só soltar umas verdades e sai correndo. BBB25 nem começou e já está causando intriga, como assim?".

Vale lembrar que as inscrições para a temporada do ano que vem tem que ser feita em duplas de "pessoas fortemente conectadas por um laço".