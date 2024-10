Ator relembra nervosismo após cena com Cláudia Abreu: 'Me deu um forte abraço'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Humberto Morais, protagonista da série Sutura ao lado de Cláudia Abreu, que estreia em novembro, tece elogios a veterana da TV

Ao lado da atriz Cláudia Abreu (54), Humberto Morais (30) é estrela da séria brasileira Sutura, que chega ao Prime Video em 22 de novembro. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator paulistano – sucesso na novela infantil Poliana Moça, do SBT, no papel do personagem Formiga – fala da expectativa para a estreia do thriller médico e relembra nervosismo após cena com a veterana, a eterna vilã Laura Prudente da Costa, de Celebridade (2003). "Me deu um forte abraço", conta.

A trama, com direção-geral de Diego Martins e direção de Jéssica Queiroz, conta a história de Ícaro (Humberto Morais), um jovem da periferia de São Paulo muito correto e íntegro, recém-formado em Medicina, que não consegue fazer sua residência médica por ter contraído uma grande dívida durante a faculdade; e Dra. Mancini (Cláudia Abreu), uma cirurgiã de elite que começou a sofrer com tremores nas mãos após ter passado por um trauma, mas que quer voltar a operar.

Os dois encontram como saída para exercer a profissão passar a atuar como médicos do crime, um caminho que parece sem volta. “Estou muito, muito animado para a estreia, para me ver na tela e para mostrar para a minha mãe (risos). Sutura é um sonho se realizando”, fala Humberto, que já pensou cursar Medicina. “Era um desejo meu muito particular”, pontua.

O ator revela que o irmão foi quem, na verdade, insistiu a vida inteira para que ele investisse na carreira de médico. “Meu irmão é um mini gênio, mas é da área da Economia. Ele começou teatro comigo, toca violão, é músico. A gente já teve grupo, eu e ele, porque sou baterista, mas sempre fui da área das Artes. Sempre, sempre, sempre. Desde que nasci, minha mãe disse que eu já estava tentido para esse lugar”, conta.

“E a Medicina (...) Já tive vontade de fazer Fisioterapia, porque gosto muito de esporte e de corpo, então, já pensei nisso. Já pensei em fazer Psicologia também, porque adoro as áreas da mente. Mas, em geral, não sei se era uma vontade. Acho que eu tinha mais medo do processo todo – o Ícaro até vive um pouco desse processo burocrático, desse processo custoso e de muitos anos de estudo. Sou muito preguiçoso para ser médico (risos). Vi no Ícaro que não daria para mim. Residência é um lugar que só os fortes saem”, continua.

Em seguida, o artista conta como surgiu o convite para o novo trabalho. “Eles estavam procurando protagonistas, estavam testando jovens do país inteiro. Diana, nossa produtora de elenco maravilhosa, me chamou para fazer dois testes na época. Um para um outro (projeto), e para este. Se não me engano, ela tinha me visto em uma peça de teatro que eu fazia. Ela acabou me vendo e me chamou para fazer esses dois testes. Fiz e passei no de Sutura”, explica.

PARCERIA COM CLÁUDIA ABREU

Foi no segundo teste que Humberto conheceu Cláudia Abreu e, a partir daí, iniciou-se uma bela parceria. “Ela foi um anjo na minha vida desde o começo (...) Lembro que teve uma cena que a gente fez, que é uma cena muito legal para mim, que me conectou muito não só com os personagens, mas acho que eu com ela (...) A gente fez essa cena no teste e quando acabou, ela me deu um abraço muito forte, perguntando: ‘Está tudo bem? Você está bem? Fica bem, não fica assim’. Porque eu acho que ela viu que o Humberto e o Ícaro estavam nervosos ao falar com Cláudia e Mancini, sabe? Era uma coisa meio o residente de Medicina conhecendo a gigante da Medicina e o jovem ator conhecendo essa atriz milenar, gigantesca. Foi maravilhoso para mim”, revela.

“E estar com ela no dia a dia, é estar aprendendo o tempo todo. Sou muito disso: de ser esponja, de olhar a pessoa e tentar entender como ela funciona, como a cabeça dela funciona. Atores, para mim, ainda são um enigma. Sempre olho e penso: Como essa pessoa funciona, como ela consegue chegar nesse lugar que eu quero chegar também? E Cláudia tem um jeito delicado de ser na vida e delicado na atuação, que você fica fascinado. Fiquei fascinado com o tamanho dessa mulher. E acho que o que eu tiro de mais valioso que aprendi com a Cláudia Abreu foi trabalho”, acrescenta.

Humberto segue enaltecendo a veterana: “Porque não importa que ela é a gigantesca, a diva da TV, gigante no teatro, não importa o tamanho dela. O que importa é o trabalho, porque ela estava ali trabalhando, mostrando que o nome a gente sustenta com trabalho. E isso é uma coisa que levo para a minha vida. Estava ainda numa ilusão, né? Que o ator, infelizmente, tem ‘meu sonho é fazer isso, meu sonho é fazer aquilo’. E o que mais importa é o trabalho, é o dia-a-dia, é o estar cansado porque teve noturna, e agora estamos de manhã aqui; é o vamos, vamos fazer acontecer”.

Além de Humberto Morais e Claudia Abreu, o elenco de Sutura conta com Juliana Paiva (31), Gabriel Braga Nunes (52), Danilo Mesquita, Lara Tremouroux, Leopoldo Pacheco, Naruna Costa, Yara de Novaes e outros. A série é produzida pela Boutique Filmes e pela Spiral International.

Elenco da série brasileira Sutura, que estreia na Prime Vídeo em 22 de novembro - Foto: Divulgação

CURIOSIDADES DE BASTIDORES

Humberto revela algumas curiosidades sobre ele no set de filmagem. "Sou muito maluco como ator. E, às vezes, quero saber uns detalhes que nem o diretor está entendendo por que, nem eu sei direito porque o meu eu interno está perguntando certas coisas. Por exemplo: Muitos consultores médicos participaram com a gente e eu dava uma perrecadinha, às vezes, em alguns – outros dias, não estava tão perguntador, estava mais tranquilão, na minha, deixava acontecer, eles corrigiam algumas coisas, a gente batia um papo entre as cenas. Mas tinha dia que eu estava perguntador”, relembra.

“Por algum motivo, eu queria saber vários detalhes aleatórios, mas que me ajudaram muito a compor o Ícaro, porque acho que o Ícaro é esse cara da curiosidade, ele também gosta do que não é tão conhecido, sabe? Eu li um livro sobre Medicina para fazer a série que é do Ben Carson, do (filme) Mãos Telentosas, um neurocirurgião que opera cérebro de gêmeos siameses. Esse cara é parecido, gostei dessa linha da investigação, do ‘por que vocês não estão operando essa pessoa? Porque é difícil? Tá. Então, vou descobrir o porquê’. Gosto muito das curiosidades, dos detalhes”, completa.

O paulistano cita outro momento peculiar nos bastidores das gravações. “Teve um dia, que um médico estava explicando sobre uma parada muito técnica – não lembro direito o que era. Ele ficava explicando várias vezes e brincando com a tesoura, jogando ela para trás, pro fundo da mão, e depois trazia de novo, num movimento só. Depois soube que os cabeleireiros fazem isso toda hora. Mas para mim, aquilo era fascinante (...) Ele me ensinou e fiquei dias treinando (...) Aí, teve uma cena em que o Ícaro tinha que trocar de mão por um motivo dele lá, para os instrumentos, e eu falei: Chegou a hora de usar o meu truquezinho de mão. Eu não sei, porque não assisti o episódio ainda, espero que tenha aparecido (risos), mas tem essa perrecagem que fiz em cena”, destaca.

O ator Humberto Morais é paulistano e formado desde 2017 - Foto: Reprodução/Instagram

'ESTOU NERVOSÍSSIMO'

Para finalizar, o ator fala das expectativas para a estreia de Sutura. “É o meu trabalho mais relevante até agora. Fora isso, Sutura me ensinou potencial para algumas coisas. Pode parecer falso, porque toda vez que a gente fala isso, às vezes não é tão real, mas Sutura, de verdade, mudou a minha vida, mudou a estrutura que tenho, que consegui para mim, o lugar de atuação que me colocou, de entendimento do ofício, não só como ofício, mas entendimento de como isso funciona dentro de mim. Então, minha expectativa está altíssima”, avalia.

“Estou nervosíssimo. É a primeira vez que vou estrear numa série como protagonista, então dá aquele frio na barriga. Mas é gostoso, isso que movimenta a gente. E o que tem de mais especial nessa série, para mim, são as pessoas dessa série. Elas são muito especiais, foi muito mágico estar com essas pessoas, aprendendo com todo mundo. Todo mundo me acolheu de uma maneira tão bonita. Foi uma experiência muito linda para mim. Ouso dizer isso, porque não vi na tela ainda, que essa humanidade, essa troca, esse acolhimento que rolou comigo, acredito que dê para ver na tela, porque eu consegui sentir fazendo”, completa.

