Angela Vieira vai ao velório do ex-marido, o ator Roberto Frota

Velório do ator Roberto Frota aconteceu nesta quarta-feira, 25, no Rio de Janeiro. A ex-mulher dele, Angela Vieira, esteve no local para o último adeus

O ator Roberto Frota faleceu aos 85 anos na última terça-feira, 24. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro para tratar um câncer, mas não resistiu. Assim, o velório aconteceu nesta quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo e contou com a presença de amigos e familiares.

Inclusive, a atriz Angela Vieira esteve no local junto com a filha, Nina Frota, que também é herdeira do ator. Ela é ex-mulher de Frota, com quem foi casada por 14 anos e teve uma filha. Nas fotos do velório, a artista foi vista cumprimentando os amigos e se despedindo do ex-marido.

Antes disso, nas redes sociais, ela lamentou a morte do ator. “Roberto partiu, aos 85 anos... Foi ótimo diretor e um ator versátil, participando de peças importantes e várias novelas. Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida”, disse ela.

Roberto Frota teve uma longa carreira na arte dramática. Ele se destacou em trabalhos nas novelas da Globo, como Vale Tudo, Terra e Paixão, Amor Perfeito, Vai na Fé, Mulheres Apaixonadas e Tieta. Além disso, ele atuou em peças de teatro ao longo de sua trajetória.

O ator deixou três filhos.

Angela Vieira e a filha, Nina Frota, no velório de Roberto Frota - Foto: Anderson Borde / AgNews

Mensagem de amigo de Roberto Frota

A morte de Roberto Frota foi lamentada nas redes sociais pelo ator e diretor Edvard Vasconcellos.

"Tô há meia-hora congelado, diante de uma notícia que prove o contrário. Querido amigo, agora mais do que nunca, entendo a sua pressa em viver. Um dia simplesmente não acordamos. Dessa vez não consegui entregar a tempo nosso próximo projeto. Desculpa! Éramos parceiros de sonhos, nem sempre de realizações. Perdi um dos maiores amigos que a vida me presenteou, de quem fui colega de cena, de vôlei na praia, de quem fui assistente, autor e diretor. Que aceitou ser meu padrinho de casamento e com orgulho sempre me tratou como um afilhado de fato. Ainda torcendo para ser um outro Roberto, de um universo paralelo qualquer. Até, querido padrinho! Força, Verônica, Thiago e Nina. Agora as metades dele são vocês. Força Ana Maria, Ângela. Todos", disse ele.