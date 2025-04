A influencer Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, mostra o 'antes e o depois' de passar por transformação no cabelo e adotar os fios mais claros

A influencer Andressa Suita, de 37 anos, surgiu, nesta sexta-feira, 25, completamente loira ao mostrar o resultado da transformação no cabelo. Na ocasião, a esposa do cantor Gusttavo Lima publicou um vídeo em que aparece com o novo visual e, como trilha sonora, usou um áudio em que ironiza não se imaginar mais com a nova coloração.

"Eu loira? Ha, loira nunca mais! Não me vejo loira mais", dizia o áudio do vídeo publicado no perfil da modelo no Instagram.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Quem é essa Barbie",; "Gusttavo de topete, Andressa loira. Voltei pra 2017?"; "Meu Deussss não estava preparada, deusa!" e "Linda de todos os jeitos, mas loira é sensacional", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Confira, abaixo, o resultado:

Andressa Suita muda o visual e surge com os fios do cabelo mais claros - Foto: Reprodução / Instagram

Andressa Suita nega gravidez e revela se terá mais filhos com Gusttavo Lima

Esta semana Andressa Suita causou alvoroço nos últimos dias ao postar uma foto com a irmã, Luara Suita, colocando a mão em sua barriga. Após a assessoria da famosa negar a gestação, ela resolveu se pronunciar em seus stories nesta quarta-feira, 23.

Na academia de sua mansão, onde mora com Gusttavo Lima, a modelo contou, por meio de um vídeo, que a foto foi uma brincadeira, já que desde 2020, ela recebe comentários em suas publicações sobre estar grávida pela terceira vez. Confira!

