Vídeo de Rodrigo Simas sem roupa no palco dá o que falar na internet

Rodrigo Simas aparece em cena artística no palco do teatro e a beleza dele rouba a cena em vídeo compartilhado por diretor

O ator Rodrigo Simas virou assunto na internet nesta semana por causa de uma peça de teatro. Ele foi o protagonista do monólogo Prazer Hamlet e ficou sem roupa no palco. Agora, um trecho da cena repercutiu nas redes sociais em um post do diretor Ciro Barcelos.

Barcelos compartilhou um vídeo da cena em que Simas aparece cobrindo uma parte do corpo com um tecido e exibe sua beleza impecável. Com isso, os internautas foram à loucura nos comentários.

“Um colírio para os olhos”, disse um fã. “Tudo muito perfeito”, afirmou outro. “Quanta beleza! Viva a arte”, declarou mais um. “Belíssimo e talentoso”, declarou outro.

Na legenda, o diretor falou sobre a quebra de tabu com a cena. "O Teatro é um lugar de provocação , do contrário não teria sentido. É um desafio ao tabu, uma transgressão que arranca a máscara social e permite que ator e plateia se desnudem, acessem juntos os impulsos que fluem do interior de seus corpos, tornando-se assim um fenômeno conjunto, no aqui e agora, pois já na se trata apenas de uma história qualquer. Trata-se do tempo presente de algo orgânico que brota de uma reação primária.

Se o prazer é o sinal de aprovação da natureza, quem dirá onde erramos? Até breve, logo estaremos de volta emocionando a todos com a história de um grande amor, entre um ator e um príncipe chamado Hamlet", disse ele.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ciro Barcelos (@ciro_barcelos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)

Rodrigo Simas e a namorada na praia

Os atores Rodrigo Simas e Agatha Moreira curtiram uma manhã de praia juntinhos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro há pouco tempo. O casalzão surgiu aos beijos e elevaram o clima durante um banho de mar coladinhos.

No passeio, os artistas aproveitaram para curtir uma partida de vôlei na areia. E como descanso, a dupla decidiu se refrescar no mar e apareceram agarradinhos em clima de romance. Nos cliques, Rodrigo deixou suas costas definidas em evidência, enquanto Agatha esbanjou sua beleza natural de biquíni preto.