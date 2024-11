Olivia Araujo leva poesia para os palcos e abraça maturidade: 'Vivo sem demagogia'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Olivia Araujo fala sobre retorno aos palcos com espetáculo e confessa como lida com a maturidade

Olivia Araujo (51) está de volta com o espetáculo solo Voar É o que me Põe de Pé, a narrativa convida o público para fazer um passeio entre prosa e a poesia, e o conduz a reflexões, sentimentos, memórias, e questionamentos. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessa sobre esse retorno aos palcos e abre sua intimidade ao revelar como lida com a maturidade: "Vivo sem demagogia".

A atriz menciona que era um desejo antigo trazer ao teatro essa junção de prosa e poesia. Olivia Araujo reforça que o espetáculo desmitifica esse imaginário popular de que o poema é uma forma de arte erudita.

"Eu gosto de poesia, mas sempre achei que não entendia de poesia, coisa que a maioria de nós pensa que a poesia é erudita, para poucos. E esse trabalho desmitifica esse pensamento, a poesia como diz o texto da peça 'é buscar solução para a emoção' e emoção não é lógica, então, as imagens, as palavras ditas rimadas, que às vezes nos parece sem nexo, nos emociona porque ela acessa um lugar único do sentimento", afirma.

A ideia de produzir Voar É o que me Põe de Pé surgiu durante a pandemia, a atriz explica: "[Essa] ação feita pelo André Accioly, curador do Teatro Vivo, nesse período, como ele mesmo costuma dizer fez uma provocação para ter teatro dentro das casas, das nossas casas e assim surgiu a peça".

"A pandemia nos uniu a todos em uma tela de computador. E ficamos com vontade de fazer no presencial 2 anos depois estamos no palco teatro Vivo com algumas alterações". O espetáculo fica em cartaz até o dia 27 de novembro no Teatro Vivo.

'SEM DEMAGOGIA'

Para além dos palcos, Olivia Araujo também está em contagem regressiva para celebrar mais um aniversário. A atriz completa 52 anos na próxima semana e adianta as expectativas para essa nova fase de sua vida.

"Ter a graça de iniciar um novo ciclo eu considero uma benção é um ano a mais e não a menos. E ter mais autonomia, independência sobre você, do que deseja e anseia, é mais disposição para o novo, mais leveza com as dificuldades. Os sonhos a serem realizados são muitos nesse novo ano que começa para mim daqui a pouco", declara.

Muito bem resolvida, Olivia Araujo revela como lida com a maturidade: "Eu vivo sem demagogia alguma. Os desafios, os aprendizados seguem. A cada ano ganho a conquistas, há perdas, recomeços e o mais lindo descobertas a vida segue", finaliza a atriz.

