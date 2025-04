Ex-namorada de Davi Brito se pronuncia após término e faz apelo: 'Parem'

Ex-namorada de Davi Brito, a cirurgiã-dentista Adriana Paula usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar um longo desabafo

Ex-namorada de Davi Brito, a cirurgiã-dentista Adriana Paula usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 23, para compartilhar um longo desabafo. No texto, A dentista afirmou que seu sucesso não dependeu do ex-BBB e destacou que não se sente na obrigação de expor seu lado da história, optando por uma postura mais discreta.

" Primeira e última vez que falo sobre isso aqui. Gente, parem de achar que vocês sabem o que acontece na vida dos outros . Vocês não sabem de nada. Não é possível que, em pleno 2025, com tanta informação ao nosso alcance, ainda exista tanta gente leiga, alienada, disposta a julgar o que não viveu e o que não sabe!", iniciou ela.

Que continuou: "Nem tudo que vocês veem nas redes sociais é real. As pessoas mostram o que querem mostrar, o que convém, o que vende, o que entretém. Principalmente quem vive disso aqui. Mas a vida de verdade acontece fora das câmeras, longe dos Stories, dos likes e das aparências".

"Parem de adoecer a mente dos outros com especulações e julgamentos. Vocês não sabem o que acontece por trás de uma escolha, de uma ausência, de um silêncio. Eu não vou me pronunciar sobre a minha vida pessoal. Não devo explicações. Quem viveu tudo isso fui eu, e só eu tenho o direito de decidir o que fazer com a minha história", emendou.

E completou: "Se você está aqui esperando que eu fale mal de alguém, vai se decepcionar. Nunca precisei diminuir ninguém para crescer. E não vai ser agora. Acredito que cada um colhe exatamente o que planta. E é isso que eu vou continuar fazendo: cuidando da minha vida, das minhas escolhas e da minha paz".

Por fim, disse: "Nunca precisei me escorar em ninguém para conquistar o que é meu. Tudo que tenho foi construído com honestidade, caráter e determinação. Sempre estudei com o propósito de mudar a minha vida com o meu próprio esforço. Trabalhava nas horas vagas, virava noites estudando, atravessava a cidade para ir à faculdade, saia de casa de manhã cedo e só voltava quase meia-noite. Me abdiquei de momentos, de confortos, de muita coisa... mas nunca desisti. Fui eu quem criou as minhas próprias oportunidades."

