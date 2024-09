Raphael Logam avança em caminhada de conquistas: 'Me entregando como se fosse a primeira vez'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Raphael Logam fala de personagem em 'Família é Tudo' e transformações ao longo da carreira

Tem sido um ano de importantes conquistas para Raphael Logam (38). O ator vive seu primeiro personagem de destaque nas novelas, o Hans, da global Família É Tudo, e ainda emplaca a quinta temporada de Impuros, série do Disney+ que já lhe rendeu duas indicações ao Emmy Internacional por dar vida ao implacável Evandro do Dendê.

São marcos únicos na vida do ator que subiu aos palcos pela primeira vez aos 12 anos e conseguiu transformar a realidade da sua família, no Rio de Janeiro, através da arte. Em papo exclusivo com CARAS, no MGallery Santa Teresa, o galã destaca o momento promissor da carreira, pontua a relação de carinho que desenvolveu com a capoeira ao longo da vida e enumera as lições que deixa para a filha, Sophia (16).

– Na reta final da novela, que balanço faz desse trabalho?

– Hans foi muito importante. Primeiro personagem de destaque e minha estreia em uma novela completa. Em TV, o tempo é diferente e foi maravilhoso aprender com pessoas admiráveis. Saio deste projeto com o sentimento de ter finalizado um curso longo e de muito estudo!

– Como é poder dar vida a um tipo tão odiável?

– O legal disso tudo é poder fazer em cena o que você jamais faria na vida real. Essa é uma das delícias de interpretar um vilão ou qualquer outro personagem que saia totalmente do seu estilo de vida, sua índole… Viva a arte!

– Com a chegada da nova temporada de Impuros, você avisou que deseja que Evandro seja seu último personagem bandido. Qual a importância de se afastar desse tipo de personagem?

– Impuros foi um divisor de águas na minha vida. Enquanto tiver fôlego na trama, estarei lá firme e forte, me entregando como se fosse a primeira vez. Digo que será meu último personagem nesse estilo porque não vejo nenhum personagem que será mais impactante que este. Não dá para fazer outro dono de morro agora. Não dá para pegar outro parecido. Sou um ator e quero personagens diversos.

– Qual a sensação de ser indicado ao Emmy?

– É uma sensação única. Essas indicações lançaram meu nome para o mundo e isso tem grande relevância na minha carreira. Ainda tenho muitas coisas para aprender, conhecer, desfrutar e a carreira internacional é uma delas. Sem dúvida alguma, as indicações são o primeiro passo.

– Vivemos um momento favorável de protagonismo negro no audiovisual. Como é fazer parte desse movimento?

– Movimento necessário e que a gente já acompanha há muitos anos, de quem vem abrindo caminhos desde o início. Eu me sinto honrado em dar continuidade a essa luta e fazer parte dessa mudança. É uma grande responsabilidade usar nosso momento e nossa voz para dar força a isso.

– Como sua trajetória conseguiu transformar e impactar a vida da sua família? Qual o peso de servir de exemplo para jovens que vieram de uma realidade como a sua?

– Fiz uma promessa aos meus pais. Falei, muito jovem, que não ia desistir e que ia conseguir mudar um pouco a nossa realidade. O mais importante não é onde estou agora, porque ainda é o início. O mais importante foi a união e a compreensão deles dois que, naturalmente, seria negar. Mas eles abriram a escuta, acreditaram e me incentivaram. Aliás, incentivam até hoje. Espero servir de exemplo para a nova geração. Seja lá qual for o sonho, olhe nos olhos da sua família, entenda a luta que eles têm para te dar

uma vida digna e faça jus a isso. Se você pensa em desistir do seu sonho, continue por eles.

– Você recebe muitos elogios. Como lidou com a autoestima ao longo dos anos? Como é ocupar esse lugar de símbolo de beleza?

– A nossa beleza foi abafada por um estereótipo. Por exemplo, um anjo! Ele sempre foi o estereótipo de referência da beleza e foi pintado daquele jeito. Atualmente ganhamos força e temos certeza de que somos referência de beleza. Cada um com a sua particularidade, mas sendo uma força coletiva.

– Como é sua relação com a sua filha? Quais as lições e ensinamentos quer transmitir a ela?

– Sophia foi o presente e a missão que papai do céu me enviou. Fui pai jovem, então ela sempre foi meu norte de amor e responsabilidade. Sempre digo para ela e para o mundo que ensino aprendendo e aprendo ensinando. É preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro e, o mais importante, tem que estar bem em todos os setores para conseguir realizar tudo isso. Bem de saúde, psicologicamente, espiritualmente, ou seja, se cuidar para conseguir cuidar dos outros.

– A capoeira sempre esteve presente na sua vida. Qual a importância dela na sua trajetória?

– A capoeira me ensinou a andar, literalmente: tenho 38 anos e faço capoeira há 36. Eu não sei viver sem ela. Me educou e educa até hoje na minha postura e atitude em vida. Não sou mais atleta e nem vivo mais de dar aulas diariamente. Hoje, viajo o mundo dando cursos, representando a minha escola, o meu Mestre e tenho essa arte como uma filosofia de vida. Quando comecei no teatro, em 1998, me

senti muito confortável no palco exatamente por causa da capoeira. Há mais de 20 anos, vinha tentando viabilizar um projeto que é baseado no livro do meu Mestre, Nestor Capoeira. Um romance lindo que ele escreveu na década de 1970 e que tem a capoeira como fio condutor da trama. Depois de muita

luta, consegui realizar esse sonho no final do ano passado. Fizemos a primeira temporada pela Disney+ com uma linda equipe e um elenco maravilhoso. Desistir nunca foi uma opção. Foram 20 anos acreditando e persistindo até o momento certo. Atuo jogando capoeira e jogo capoeira atuando. Essa é a minha vida!