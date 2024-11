Nora de Ronaldo rouba a cena com rara aparição em leilão beneficente; conheça

Namorada de Ronald, primogênito do ex-jogador Ronaldo, chamou atenção no leilão beneficente do fenômeno do futebol nesta quinta-feira, 21

Ronald(24), filho primogênito de Ronaldo Nazário (48), fez uma rara aparição com sua namorada, Raisha Palomaro, durante o leilão beneficente do pai, na noite desta quinta-feira, 21. O evento aconteceu no Monte Líbano, em São Paulo e reuniu diversas celebridades.

O DJ e a jovem estão juntos desde ano passado e são bem discretos quanto à relação. A nora de Ronaldo também vive em São Paulo e é advogada , inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente, ela trabalha em um escritório na região do ABC Paulista.

Raisha é discreta quato à vida pessoal e mantém uma conta fechada para novos seguidores no Instagram, em que há cerca de 900 seguidores. "Coisas boas acontecem", escreveu ela, em sua biografia da rede social.

Ronaldo falou pela primeira vez sobre o namoro em janeiro deste ano, quando foi questionado por internautas se estava namorando. "Tenho [namorada]! A mais linda, inclusive", disse ele, que descreveu o namoro como "surreal de bom".

Filho mais velho de Ronaldo, ele é fruto do primeiro casamento do ex-jogador, com Milene Domingues (45), conhecida como a "rainha dasembaixadinhas". Ronaldnasceu em 6 de abril de 2000, em Milão, na Itália. Hoje o jovem é empresário e trabalha como DJ.

A mãe de Ronald foi uma das celebridades que marcou presença no leilão beneficente do ex-atleta. Ela surgiu usando um vestido preto, e esbanjou elegância para o evento do ex-marido, com quem foi casada entre 1999 e 2003.

Também estiveram presentes Celina Locks (34), atual esposa do jogador, as irmãs Maria Sophia (16) e Maria Alice (14), frutos da relação com a empresária Bia Antony (41). Alexander(19), fruto do affair do ex-jogador com a fisiculturista Michele Umezu(42), foi o único herdeiro a não comparecer ao evento.

