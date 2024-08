Marcello Antony narra jornada por terras lusas: 'Um trabalho não impede o outro'

Em entrevista à Revista CARAS, Marcello Antony reflete sobre nova empreitada e revela se retornará à TV

Com currículo recheado de personagens marcantes e trabalhos na TV, no cinema e no teatro, Marcello Antony (59), recentemente, surpreendeu os fãs ao anunciar que tem se dedicado ao ramo imobiliário e atuado como corretor em Portugal, onde está radicado há seis anos com a amada, Carolina (45).

A nova faceta, no entanto, não apagou em nada a paixão pelo ofício que o consagrou como um dos grandes atores de sua geração e ainda lhe rendeu o título de galã! “Uma coisa não impede a outra, são desafios que aparecem na vida da gente. Na atuação, se tiver algum personagem desafiador, por que não fazer?”, afirma o ator, orgulhoso de seus feitos ao longo dos mais de 30 anos de carreira.

“É um balanço positivo. Depois desse tempo todo ter seu trabalho reconhecido nas ruas por diversas nacionalidades é enobrecedor, é bonito, é gostoso”, comemora ele, que é pai de Stephanie (24) e Francisco (21), com a ex, a atriz Monica Torres (66), de Lorenzo (12), da feliz união com Carol, além de ser padrasto de Lucas (23) e Louis (19).

A aventura em Portugal começou em 2018, quando ele se mudou para o país para integrar o elenco da novela Valor da Vida, da TVI. A princípio, ele e a família ficariam só até as gravações, mas não demorou para criarem laços e fazerem do país sua nova casa. “Nós temos laços históricos, mas mesmo assim tivemos que lidar com algumas diferenças culturais na fala, no escrever, no entendimento das coisas”, comentou ele.

“Portugal, para nós, continua sendo uma grande aventura. É um país muito seguro para quem quer criar seus filhos com tranquilidade e, além disso, é riquíssimo culturalmente. Por enquanto, estou por aqui, tenho uma alma nômade, cigana e adoro mudanças, mas hoje Portugal está sendo o lugar perfeito para minha família”, diz Carol, que assim como Marcello encara novos desafios: atualmente, ela é manager de Loukas, que foi cantor da banda Gipsy Kings.

– Do que vocês mais sentem falta do Brasil?

Marcello – Tenho saudade do próprio povo brasileiro, mas o brasileiro positivista, o brasileiro amável, o brasileiro amigo... isso só o Brasil tem mesmo!

Carol – Sinto imensa falta da minha mãe, Izabel, minha vó Celeste, do meu padrinho, Rufolo, da minha família em geral. Também do barulho e do burburinho da Dias Ferreira, tomando um chopinho gelado, do pastel da feira com caldo de cana, do Sambódromo e da minha casa, onde vivemos anos construindo nossa família desde que o Lorenzo veio para a gente; ali passamos momentos maravilhosos com toda a nossa família, mas para morar no Brasil não te nho mais vontade.

– As crianças já se adaptaram?

Carol – Os meninos estão superadaptados e cheios de amigos. Eles estão sempre viajando para fora nas férias. Colocam as mochilas nas costas, pegam trem, ônibus, avião e correm a Europa afora. Só Lorenzo que ainda é ra isso, mas daqui a uns dois anos já vai poder acompanhar os irmãos. O Louis tinha 13 anos quando fez seu primeiro mochilão com o Lucas. Eles amam se alimentar de cultura e não se veem em outro lugar que não seja na Europa.

– Como tem sido essa jornada como corretor de imóveis?

Marcello – Eu vi uma bela oportunidade aqui, onde moro, onde vivo. Eu vislumbrei uma possibilidade de poder desempenhar essa nova função, até porque um trabalho não impede o outro

– Ano que vem você faz 60 anos! Como lida com o tempo?

Marcello – Procuro lidar da melhor forma possível. É a idade da maturidade, a gente olha para trás e vê o que nós fizemos, o que plantamos, o que estamos colhendo e a família que construímos. Encaro de maneira muito positiva, porque tenho saúde, minha família tem saúde, isso que importa.

– O título de galã sempre te acompanhou. Qual sua relação com esse rótulo?

Marcello – Nunca lutei contra isso, até porque tive entendimento de como funcionava o mercado na época. Ele estava me colocando nessa posição de galã e eu tinha duas opções: lutava contra ou remava a maré. E eu decidi remar! Olho para trás e vejo que fiz galãs diferentes e até revolucionários na teledramaturgia brasileira!

– Em sua visita mais recente ao Brasil, você fez uma harmonização facial. Você sempre foi um homem vaidoso?

Marcello – Sou vaidoso na medida certa, nunca tive a coisa da vaidade na minha carreira e na minha vida pessoal. É uma questão só de idade mesmo, chegando aos 60 anos e podendo fazer algumas coisas que a tecnologia hoje permite de maneira segura.

– Estão juntos há 14 anos! O que mais admiram um no outro?

Marcello – Tem uma série de coisas que eu admiro, mas se for para elencar uma seria o encanto. A Carolina é uma mulher en cantadora, ela é um encanto de pessoa, é isso que mais admiro, além da personalidade.

Carol – Marcello é meu norte. Eu tenho imensa admiração por esse homem que me escolheu para ser a mulher dele. Ele é um homem à moda antiga, pediu para namorar, casar e ter filho. É o homem de mais caráter e dignidade que eu já conheci. Tem um coração gigante e é muito generoso. Marcello é meu reencontrar e meu resgate de outras vidas.

– A que creditam uma relação tão sólida e duradoura?

Carol – Nossa relação é leve, nós nos amamos e nos respeitamos acima de tudo. Sou uma mulher livre e isso a cada dia me deixa mais apaixonada por ele. Marcello respeita minhas opiniões e eu as dele, é muito difícil a gente brigar. Amor e liberdade andam juntos. Já vi muitos casais sofrendo e se separando por um achar que tem o domínio do outro. O segredo é amar, respeitar, ter cumplicidade, ter sua individualidade e ser feliz!

FOTOS: Revista CARAS