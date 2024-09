Graciele Lacerda faz confissão sobre gestação: 'Não tive nada'

Em entrevista à Revista CARAS, Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo, abre o coração ao falar de sua gestação e desafios

Zezé Di Camargo (61) e Graciele Lacerda (43) iniciaram uma nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher. Com motivos de sobra para comemorar, os dois celebram o atual momento de suas vidas. Em entrevista à Revista CARAS, a esposa do cantor faz confissão sobre sua gestação: "Não tive nada".

Juntos desde 2014, eles ficaram noivos em 2021 e tentavam engravidar há quatro anos. Ao todo, foram sete tentativas de fertilização, uma vez que o cantor é vasectomizado e a gravidez não era possível por vias naturais.

Graciele revela que tem enfrentado uma gestação tranquila: “Eu ainda não tive nada. Não sei se realmente existem desejos, mas eu tenho vontade de muita coisa. Acho que é normal”, entregou a futura mamãe.

A esposa de Zezé Di Camargo estava deslumbrante com um vestido desenhado especialmente para ela, feito de crepe com modelagem assimétrica. “Ela me pediu para cuidar do visual deles e eu aceitei na hora. Durante a prova, ainda comentei que estão usando bastante esse modelo de vestido em casamentos e ela me disse que o sonho dela era casar. Hoje, ela realizou!”, contou o estilista, que ainda presenteou o casal com uma música.

'MAIS UNIDA DO QUE NUNCA'

Zezé é pai de três filhos, frutos de relacionamento anterior, Zezé se mostrou orgulhoso ao reunir a família. Além de sua mãe, dona Helena (80), as herdeiras Wanessa (41) e Camilla (38) prestigiaram o enlace e celebraram a chegada da irmãzinha acompanhadas de suas respectivas famílias.

Mesmo sendo bastante discreto com relação a sua vida pessoal, ele confessou: “Para mim foi muito importante ver minhas filhas, os meus quatro netos e meus genros nos desejando felicidades. Muitos dizem que eu abandonei minha família, mas essa é a prova de que nossa família está mais unida do que nunca”, declarou Zezé.

