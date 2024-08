Bryan Behr se conecta com a música e vive novas experiências: 'Grandes sonhos'

Em entrevista à Revista CARAS durante o especial CARAS Inverno, Bryan Behr dá detalhes da DEJAVU Tour e conta planos futuros

Pela primeira vez em Campos do Jordão, no interior de SP, Bryan Behr (28) curtiu cada segundo de uma maneira única. Durante a Temporada de Inverno CARAS 2024, o cantor enfrentou um de seus medos ao encarar uma aventura sobre Araucárias na tirolesa do Horto Florestal. "Foi um ponto muito alto do dia. Confesso que no começo fiquei com um pouco de medo, mas depois curti muito", entrega.

Além da beleza natural e dos passeios pela cidade, o encontro com pessoas queridas tornou a vivência ainda mais especial. No Hotel Boutique Quebra-Noz, que recebeu os convidados de CARAS, Bryan ainda fez um pocket show.

"Pude apresentar pela primeira vez, ao vivo, as músicas do meu novo álbum. Todos estavam superconectados com o momento e cantaram junto comigo. Foi muito especial", relembra ele, que acaba de lançar DEJAVU. A conexão com a natureza e as novas experiências na bucólica paisagem da Serra da Mantiqueira influenciaram diretamente o bem-estar e a inspiração de Bryan como artista.

Leia também: Bryan Behr celebra sua música na trilha da novela Família É Tudo

"Estar perto da natureza sempre me conecta com uma coisa maior. Me faz querer escrever mais, olhar mais ao redor, desacelerar", afirma ele, que, quando pode, busca viver novas experiências e desacelerar para continuar criando.

"Minha felicidade sempre foi ligada com minha criatividade. Na maior parte do tempo em que eu não estou trabalhando, estou me aventurando no universo da pintura. Quando tenho um pouquinho mais de tempo, visito minha família! Nada me lava tanto a alma quanto estar junto com eles", declara o artista, um dos grandes destaques na nova geração da música brasileira.

Recentemente, Bryan deu início à DEJAVUTour, que passará por algumas capitais do País como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. "Nunca estive tão conectado com minha criatividade. Acabei de lançar um disco lindo e o palco está sendo muito bom de viver também. Sinto que tenho um caminho gigante pela frente e me sinto muito animado para tudo o que está para chegar", entrega Bryan, consciente de que o trajeto poderá trazer desafios.

Com o pé no chão, ele está disposto a enfrentar todos eles e preparado para tudo o que o futuro lhe reserva. "Não sei se sou de grandes planos, mas sou de grandes sonhos. Ainda quero levar a DEJAVU Tour para o Brasil inteiro", entrega ele.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BRYAN BEHR NO INSTAGRAM: