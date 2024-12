Rei Charles III está furioso com o irmão, príncipe Andrew. Saiba o motivo

Rei Charles III quer demitir seu irmão, príncipe Andrew, após ficar furioso com nova polêmica, mas é impedido. Entenda o que aconteceu

O rei Charles III está furioso com o príncipe Andrew, que é seu irmão. De acordo com o site da revista People, a vontade do monarca é demitir o irmão, mas esta é uma decisão que ele não pode tomar. Entenda o que aconteceu nos bastidores da realeza britânica:

A fúria de Charles começou por causa de uma nova polêmica envolvendo Andrew. O irmão do rei foi envolvido em um escândalo de espionagem chinesa. O príncipe teria feito negócios com um homem que é espião, o que deixou a política britânica chocada. Tanto que Charles está quase sem paciência para as polêmicas envolvendo seu irmão.

“Ele apoiou Andrew por muitos anos, mas todos têm seus limites. Não consigo imaginar o rei querendo ir à igreja com alguém que era amigo de um espião chinês”, disse uma fonte, falando sobre a celebração de Natal da família real com a missa em uma igreja.

“Todas as atitudes foram tomadas, mas ele não pode encerrar as relações ou demitir seu irmão de ser um membro da família real. Sempre haverá um vínculo de sangue, e todas as famílias têm parentes difíceis de lidar. Parece ser ruim para toda a família, mas ele é apenas um indivíduo”, afirmou outro informante.

Entenda a polêmica com o príncipe Andrew

A nova polêmica com o príncipe Andrew veio à tona quando um jornal publicou que um homem que é apontado como espião internacional foi nomeado como ‘consultor de negócios’ pelo irmão do rei. Ele teria prometido dar ao homem acesso aos mais altos níveis da realeza britânica, o que poderia violar a segurança nacional.

O caso foi descoberto quando uma carta foi encontrada em um dos dispositivos eletrônicos do suspeito de ser espião. A mensagem dizia que Andrew considerava o homem como um dos seus confidentes e que ele estava em um lugar que muitas pessoas queriam estar.

Vale lembrar ainda que o Rei Charles III já cortou a mesada que dava ao príncipe Andrew e também ordenou que o irmão saísse de uma das propriedades da família real. Além disso, o príncipe não é mais um membro ativo da realeza desde 2019, quando se envolveu na polêmica com Jeffrey Epstein.

