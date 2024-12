A Fazenda 16: Gilsão, Gui, Juninho e Vanessa estão na roça especial; quem você quer que fique?

Tem roça especial em A Fazenda 16 com Gilsão, Gui Vieira, Juninho Bill e Vanessa Carvalho! Vote na enquete da CARAS Brasil e diga quem deve continuar no jogo

Reta final em A Fazenda 16! Após a eliminação da primeira roça especial, no último domingo, 15, Gilson de Oliveira (39), o Gilsão, Gui Vieira (22), Juninho Bill (47) e Vanessa Carvalho (35) foram parar na segunda roça especial da temporada, e um deles será eliminado do reality show da Record na noite desta segunda-feira, 16. O peão que receber menos votos deixará o confinamento em Itapecerica da Serra, São Paulo. Quem você quer que fique? Vote na enquete da CARAS Brasil e mostre para quem vai a sua torcida!

VOTE E ESCOLHA QUEM DEVE CONTINUAR EM A FAZENDA 16:

Gilsão, Gui, Juninho e Vanessa estão na segunda roça especial; quem você quer que fique? Gilsão

Gui Vieira

Juninho Bill

Vanessa Carvalho

ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS

Gilsão e Sacha Bali (43) foram os vencedores da última prova da temporada, realizada no sábado, 14. Com o resultado, eles ganharam R$ 10 mil cada e puderam ser os cabeças de chave de suas respectivas roças.

A primeira roça foi escolhida por Sacha, que disputou com Yuri Bonotto (34), Sidney Sampaio (44) e Albert Bressan (55) — o empresário acabou eliminado do jogo depois de receber apenas 0,85% dos votos do público para permanência. Com sete peões na fazenda, foi aberta a segunda berlinda especial com Gilsão, Gui, Juninho e Vanessa.

Os três participantes que sobreviverem à eliminação já estarão com uma vaga entre os seis finalistas desta edição do programa. Dos seis, dois competidores vão deixar o programa já nesta terça-feira, 17. Os quatro restantes vão disputar o prêmio final de R$ 2 milhões, que será entregue na quinta-feira, 19.

COMO SERÁ A RETA FINAL DO REALITY RURAL?

Segunda-feira, 16: Eliminação de mais um participante, com seis peões restantes no jogo. Início da votação para definir os quatro finalistas.

Terça-feira, 17: Eliminação dupla e definição dos quatro finalistas. Abertura da votação para escolher o campeão da temporada. Vai ao ar também a lavação de roupa suja.

Quarta-feira, 18: Exibição da Festa - Especial Piseiro.

Quinta-feira, 19: Grande Final - Adriane Galisteu revela o vencedor da temporada.

Leia também:Adriane Galisteu mostra despedida dos bichos da Fazenda: 'Coisa mais linda'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE A FAZENDA 16 NO INSTAGRAM: