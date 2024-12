Melody se pronuncia após críticas da mãe de MC Loma: 'Não preciso disso'

A cantora Melody usou as redes sociais para se pronunciar nesta segunda-feira, 16, após se envolver em uma confusão com a mãe de MC Loma

A cantora Melody usou as redes sociais para se pronunciar nesta segunda-feira, 16, após se envolver em uma confusão junto com a mãe de MC Loma no fim de semana. No Sabadou com Virginia, do SBT, a adolescente de 17 anos mencionou a cantora pernambucana ao ser questionada sobre uma celebridade que não merece a grande fama que tem - o que levou a mãe de Loma a fazer uma sequência de vídeos criticando a funkeira.

E Melody se explicou nos stories do Instagram. "Oi gente, vim aqui me pronunciar sobre esse assunto que está rolando na internet, todo mundo me marcando. Eu vim falar sobre o meu lado da história. Eu não tenho nada contra essa pessoa, nada. Assim como eu falei no programa, não tenho nada contra ela", iniciou.

"Eu acho que me expressei errado no programa. Eu não precisava ter falado daquele jeito, mas não tenho nada contra essa pessoa. Eu acho que poderia ter guardado para mim, assim como eu fiz até hoje", complementou.

"Tem uma senhora aí falando sobre mim. Eu entendo que ela defendeu a pessoa, só que ela me chamou de apagada, falou que eu quero ganhar raiva em cima dos outros. Graças a Deus eu tenho meus fãs me ajudam muito muito na minha carreira. Eu estou com a agenda cheia de shows, estouro três músicas por ano. Eu não preciso disso", encerrou Melody.

O que aconteceu?

Durante uma edição do programa Sabadou com Virginia, exibida no último sábado, 14, Melody, uma das convidadas, mencionou o nome de MC Loma ao ser questionada sobre uma pessoa que, em sua opinião, não merece a fama que possui.

"Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Eu já briguei com essa pessoa, mas eu me resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo. É uma pessoa que eu acho que cresceu do nada e que, sem um motivo muito pra falar assim ‘cara, essa cresceu por causa disso'", declarou a adolescente.

Que completou: "Eu de verdade não vi, mas hoje em dia eu realmente acompanho e vejo que é uma pessoa que parece ser muito legal. Eu tive uma intriga com ela, estou em paz hoje em dia, mas é a Loma".

Após a repercussão do comentário de Melody, a mãe de MC Loma saiu em defesa da filha. Em uma sequência de vídeos, Claudia Silva ressaltou que fazia questão de rebater a fala da adolescente. "Eu vim aqui pra falar pra essa Melody [que disse que] minha filha Paloma não merece a fama que tem, porque não merece? Me diz? Ela pediu algum dinheiro a tu, bonita? Tu é Jesus, é? Tu é o quê pra dizer que minha filha não merece a vida e a fama que tem? Você tá com inveja dela, como a vida toda tu teve?", iniciou a mãe de Loma.

"Tu que tá toda apagada e quer ganhar um biscoitinho na fama dela, ela não vai rebater não, quem vai rebater é a mãe dela. Quem não merece a fama que tem é tu, sei nem de que buraco você saiu. Eu vou fazer de tudo pra Paloma não responder, não te dar biscoito, porque quem te dá biscoito sou eu, você é apagada, não fala mal da minha filha não, você é apagada, invejosa, porque você não tem nada, apagada", completou Claudia Silva.

