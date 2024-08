Príncipe Hussein e princesa Rajwa levam a filha recém-nascida para casa

Filho do rei Abdullah e da rainha Rania, o príncipe Hussein mostrou as primeiras fotos com a filha recém-nascida, a princesa Iman

O príncipe Hussein, da Jordânia, já é papai pela primeira vez! Ele e a esposa, a princesa Rajwa, celebraram o nascimento da primeiro filha juntos, a princesa Iman, no dia 3 de agosto de 2024. Agora, a família recebeu alta hospitalar e eles registraram a ida para casa com uma foto nas redes sociais.

Nas fotos, os pais apareceram com a bebê na cadeirinha antes de entrarem no carro e também em um registro com a menina no colo.

Hussein e Rajwa se casaram em Amã, na Jordânia, em 1 de junho de 2023, sendo que ficaram noivos em agosto de 2022. Hussein é o príncipe herdeiro do trono da Jordânia, sendo que é o filho do rei Abdullah e da rainha Rania.

Mesmo com o nascimento da filha de Hussein, a linha de sucessão do trono da Jordânia não mudou. De acordo com a constituição local, o trono é hereditário e passa pelos homens. Assim, a princesa Iman não poderá se tornar rainha. Atualmente, o primeiro nome na linha de sucessão é o príncipe Hussein, seguido pelo irmão, príncipe Hashem, de 19 anos.