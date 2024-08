Príncipe Harry e Meghan Markle podem perder títulos após cúpula da realeza

Na próxima semana, o rei Charles irá liderar a “cúpula da família real” em Balmoral; príncipe Harry e Meghan estão entre os tópicos da reunião

O príncipe Harry e a esposa, a atriz Meghan Markle correm o risco de perder seus títulos em seguida a uma cúpula do rei Charles III com outros membros da Família Real Britânica. O portal britânico Express apurou com uma “fonte extremamente bem informada” que entre os pontos a serem discutidos na “cúpula da família real” estão os títulos do casal.

A reunião ocorrerá na próxima semana, no Castelo de Balmoral, uma das moradias da realeza, situada na Escócia. Segundo o informante, a cúpula liderada pelo rei e analisará como Harry e Meghan “se encaixam na família real na próxima década”.

Vale lembrar que Harry e Markle renunciaram às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020. A renúncia fez com que eles não fossem mais referidos como “Sua Alteza Real”, mas eles mantiveram seus demais títulos. Agora, no entanto, o tema será discutido por Charles e seus familiares.

“O encontro da Família Real em Balmoral ocorre para o debate de vários tópicos, sendo um deles o Duque e a Duquesa de Sussex”, disse a fonte do Daily Express. “O encontro em Balmoral não é apenas uma reunião de férias. A família também faz uma série de encontros agendados para discutir sua própria família e como eles devem se preparar para o futuro”.

“No ano passado, [o encontro em Balmoral] honrou a rainha Elizabeth II, sendo a primeira vez de Charles como anfitrião, mas dessa vez o tema será o futuro da família sem os Sussex. Estarão em pauta não apenas as viagens futuras de Harry e Meghan para o Canadá, mas também a manutenção de seus títulos”.

Sobre a remoção dos títulos, o contato afirmou: “Pode ser desafiadora a retirada desses títulos, então é algo que precisa ser conduzido com extremo cuidado. Os títulos de Príncipe e Sua Alteza Real são presentes do monarca e podem ser facilmente removidos, mas a retirada de Duque, Conde e Barão só pode ocorrer por um ato do parlamento”.

O Harry tem os títulos oficiais de Duque de Sussex, Conde de Dumbarton, Barão de Kilkeel e Cavaleiro Comandante da Ordem Real Vitoriana. Já Markle é Duquesa de Sussex, Condessa de Dumbarton e Baronesa de Kilkeel.

