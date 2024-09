Príncipe Harry é confundido com o irmão mais velho em gafe de evento

O caçula de rei Charles III foi confundido com irmão mais velho e evento beneficente e gera climão; Harry compareceu ao evento sem Meghan Markle

O príncipe Harry passou por uma situação um tanto constrangedora em um evento de caridade, o One805Live!, realizado na última sexta-feira, 20. O duque de Sussex foi confundido com seu irmão mais velho, William, com quem não está nos bons termos.

A festa aconteceu na propriedade do astro de cinema Kevin Costner em Santa Bárbara, na Califórnia, reunindo astros de todas as áreas, e claro, as principais estrelas da noite: os socorristas. Os paramédicos da cidade norte-americana foram os grandes homenageados do evento anual.

O cantor americano Richard Marx foi uma das atrações musicais. Após se apresentar, o cantor trocou algumas palavras com Harry, conforme sua esposa, Daisy Fuentes, registrou. Ela publicou imagens da interação dos dois em sua conta do Instagram, porém ela acabou cometendo um engano e marcou a conta do Príncipe e da Princesa de Gales — canal oficial de William e Kate Middleton.

Conforme a nota dada pelo jornal Daily Mail, a comediante não demorou para corrigir o erro nas redes, porém em sua nova tentativa, Fuentes também não obteve sucesso e marcou uma conta que utiliza o nome e a imagem de Harry, mas que é administrada por fãs.

A falha para diferenciar William e Harry não foi a única gafe cometida pelo casal. Ainda segundo o veículo britânico, Richard não reconheceu o Duque de Sussex ao descer do palco. O príncipe estava esperando o músico para parabenizá-lo pela apresentação.

A relação do caçula com sua família está abalada desde que ele se mudou do Reino Unido ao lado da esposa, Meghan Markle, em 2020, renunciando ao seu título real. As desavenças aumentaram após uma série de entrevistas polêmicas do casal e com o livro de memórias 'O Que Sobra', publicado em 2023.

