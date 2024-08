Príncipe George corre risco de perder privilégio se rei Charles III não agir até 2025

Rei Charles III precisa mudar regra da monarquia antes do aniversário de 12 anos do neto no próximo ano; George está na linha direta de sucessão

Em uma mudança significativa para a família real britânica, especialistas em realeza explicaram ao jornal "Daily Mirror" que o príncipe George não poderá mais viajar no mesmo avião que seu pai, o Príncipe William, e sua irmã, Charlotte, de nove anos, a partir de 2025, quando completar 12 anos - exceto se o rei Charles III mudar a regra.

Essa tradição, que já é seguida em várias monarquias ao redor do mundo, visa garantir a continuidade da linha sucessória em caso de um acidente aéreo. Vale lembrar que George ocupa a segunda posição na linha sucessória ao trono britânico. Ele está atrás apenas de seu pai.

Conforme o Príncipe George cresce e se aproxima de uma idade em que será considerado capaz de assumir maiores responsabilidades, as regras protocolares tornam-se mais rígidas. Com a proximidade de seu 12º aniversário, em 2025, ele estará sujeito a essas diretrizes mais estritas.

Essa mudança trará novos desafios logísticos para a família real. A necessidade de dividir viagens pode complicar as movimentações do Príncipe William e de sua esposa, Kate Middleton, especialmente em viagens internacionais. No entanto, é esperado que a família real britânica, conhecida por sua aderência às tradições, siga rigorosamente essas recomendações.

Príncipe George fez pedido especial para Charles para não ser alvo brincadeiras

O Príncipe George fez um pedido especial para o avô, o Rei Charles III, para não sofrer bullying na escola. O filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton, o garoto de 11 anos é o segundo na linha sucessória ao trono britânico, atrás apenas de seu pai.

Fontes ligadas à realeza britânica contaram ao jornal Daily Mirror que o menino fez o pedido para o avô às vésperas de sua coroação, em maio de 2023. Temendo ser alvo de piadas na escola por conta do look. O monarca então cedeu ao pedido do neto mais velho. George e os demais pajens da cerimônia usaram uma calça preta com detalhes dourados.