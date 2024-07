Filhos de Meghan Markle e Harry ganham novo sobrenome e quebram tradição real

O príncipe Harry e atriz Meghan Markle chamaram atenção ao anunciarem um novo sobrenome para os filhos, Archie e Lilibet

O príncipe Harry e Meghan Markle causaram um burburinho na web ao anunciarem um novo sobrenome para os filhos. Nesta semana, o casal lançou o novo site da família e os fãs notaram que os nomes dos filhos do casal o pequeno Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três anos, passaram por uma transformação.

Desde a coroação do avô, Charles, como rei, as crianças adotaram o sobrenome Sussex. O esperado, pela tradição, era de que eles mantivessem o sobrenome Mountbatten-Windsors — desde 1960, é o sobrenome que todos os descendentes da linhagem masculina da falecida rainha Elizabeth e do príncipe Philip assumem.

“A família tem, desde a coroação do Rei, o mesmo sobrenome pela primeira vez. Isso é muito importante para qualquer família. Representa sua unificação e é um momento de orgulho", disse uma fonte da Família Real ao jornal The Times.

Outra coisa também chamou a atenção dos internautas após o lançamento do site. Os filhos de Meghan e Harry foram apresentados como Príncipe Archie e Princesa Lilibet mas vale lembrar que as crianças não receberam títulos reais assim que nasceram. Isso só aconteceu quando Charles se tornou rei, em setembro de 2022, e elas passaram a ser oficialmente netas de um monarca.

Rei Charles estaria planejando viagem aos Estados Unidos para ver os netos

O rei Charles III estaria planejando uma viagem aos Estados Unidos para visitar os netos, Archie e Lilibet, porque vem sentindo a falta deles em meio à relação abalada com o filho caçula, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, que moram no país desde que deixaram suas funções reais em 2020.

De acordo com o tabloide britânico Mirror, o especialista sobre a realeza Tom Quinn disse que a conversa sobre uma possível viagem do rei não teria sido descartada, ainda mais diante do tratamento contra o câncer.

"Charles teve discussões sobre uma visita oficial aos Estados Unidos em algum momento no futuro, e não há dúvidas de que se isso for adiante, ele teria tempo para visitar seu filho mais novo e seus netos, mas há montanhas de planejamentos a serem superadas antes que isso se torne uma possibilidade real", explicou.