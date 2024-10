Ex-primeiro ministro diz que Rainha Elizabeth II teve câncer antes da morte

A Rainha Elizabeth II (1926-2022) teria passado o último ano de sua vida enfrentando um câncer nos ossos, de acordo com Boris Johnson

A Rainha Elizabeth II (1926-2022) teria passado o último ano de sua vida enfrentando um câncer nos ossos, de acordo com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson em sua nova autobiografia, Unleashed. Em trechos revelados pelo Daily Mail, ele contou detalhes sobre o diagnóstico.

"Eu já sabia há um ano ou mais [antes da morte da rainha] que ela tinha um tipo de câncer ósseo, e os médicos dela estavam preocupados com a possibilidade de um agravamento rápido", disse ele.

Segundo Boris, seu último encontro com a monarca aconteceu dois dias antes da morte dela. "Elizabeth parecia pálida e curvada e tinha hematomas nas mãos e punhos, provavelmente por causa das injeções e acessos. Sua mente não foi afetada pela doença", declarou.

"Mas a mente dela - como o príncipe Edward também havia dito - estava completamente intacta por causa da doença, e de vez em quanto, em nossa conversa, ela ainda exibia aquele grande sorriso branco em sua beleza repentina e animadora", complementou.

Vale lembrar que o ex-primeiro ministro não é o primeiro a dizer que a rainha teve câncer. Gyles Brandreth, um dos grandes amigos do príncipe Philip, revelou em seu livro Elizabeth - An Intimate Portrait (Um Retrato Íntimo, em tradução livre) que a rainha enfrentou um tipo raro de câncer na medula óssea. Com informações do portal Hugo Gloss.

