Documentos de comissária revelam exigências de rainha Elizabeth II em avião

Elizabeth Evans foi comissária de bordo da British Airways por 28 anos e conheceu a rainha Elizabeth II e contou as exigências da rainha

Já imaginou como são os bastidores da realeza? De suas preferências e do que eles não gostam? Pois Jo Smallwood tem detalhes exclusivos sobre os bastidores da família, isso porque ela encontrou um pequeno ‘tesouro’ da tia quando foi organizar o funeral da idosa na África do Sul.

A moça encontrou uma caixa com todas as recomendações que a tia, Elizabeth Evans, seguia quando recebia a rainha Elizabeth II no avião Concorde da British Airways. As anotações revelam as lembranças da tia, que era comissária de bordo na empresa, e detalhes sobre as preferências e os ‘luxos’ solicitados pela rainha quando voava pela companhia aérea na década de 1980.

Por exemplo, em uma viagem feita para Singapura e para Malásia, em 1989, a monarca solicitou um martini antes de receber seus convidados e uma tigela da bala de menta da marca “Velamints” que deveriam estar próximo dela e dentro do camarim.

Elizabeth II também dormia com os travesseiros da casa e levava sua cômoda para compor o dormitório do avião. Além disso, toda a tripulação era instruída a não acordar a rainha se ela estivesse dormindo. “Se Sua Majestade estivesse dormindo antes do pouso, a tripulação da cabine era instruída a não incomodá-la. Ela deveria ser deixada em sua cama”, explicou a casa de leilões Hansons, que está responsável pela venda dos itens.

Evans trabalhou por 28 anos como comissária de bordo da British Airways. Ela atuou na empresa entre 1970 e 1998. Além da rainha da Inglaterra, Evans se orgulhava de ter conhecido grandes nomes de Hollywood: “Seu maior orgulho foi ter sido tripulante do Concorde durante os anos 80 e 90, quando todos queriam ter a experiência de voar a duas vezes a velocidade do som [...] A capacidade do Concorde era tamanha que ele podia viajar de Londres a Nova York em cerca de três horas”, escreveu Hansons em um comunicado sobre a coleção.

A coleção de Evans foi leiloada com valores a partir de US$ 500 a US$ 760, na semana passada.

Cate Blanchett relembra almoço com Rainha Elizabeth

Cate Blanchett participou do programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen, e revelou que já almoçou no Palácio de Buckingham ao lado de ninguém mais ninguém menos do que Rainha Elizabeth II (1926 - 2022).

Porém, a atriz nunca soube o motivo de ter sido convidada."Eu não sei. O chefe do corpo de bombeiros estava lá e Helen Fielding — não a romancista, a cientista — estava lá", disse ela.