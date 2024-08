Casa que Meghan Markle morou é colocada à venda por quase 8 milhões de reais

A casa que Meghan Markle morou em Toronto, no Canadá é colocada à venda por valor milionário e é a mesma casa que morava quando conheceu o Príncipe

A casa em Toronto onde Meghan Markle morou na época em que conheceu o príncipe Harry foi colocada à venda. Antes de se tornar membro da família real britânica, a atriz alugava uma casa de três quartos em Toronto, no Canadá, na qual ficou por pelo menos dois anos.

A propriedade está no mercado por CAD 1.895.000,00, o equivalente a 7,6 milhões de reais - segundo cotação atual.

De acordo com o Daily Mail, o caçula do rei Charles III foi à Toronto duas vezes por mês para visitar Meghan enquanto ela filmava a série 'Suits'. A casa também abrigava os dois amados cachorros da duquesa, Bogart e Guy, cujo canil e área de recreação para cachorros, com caixa de areia, ficava do lado de fora, no jardim.

Descrita como tendo acabamentos “elegantes” e de alta qualidade, a propriedade independente, que guardava boas lembranças com Harry, foi reformada recentemente e conta com um acabamento em braco nos detalhes dos cômodos. A porta de entrada é pintada de azul 'Tiffany', e de acordo com os anúncios, a propriedade possui dois banheiros 'inspirados em um SPA'.

Completa com uma garagem dupla (e um carregador Tesla) e um pátio repleto de verde, a casa está em um local “apreciado por famílias, acadêmicos e celebridades” devido à sua proximidade com “excelentes escolas”, cinco supermercados e até mesmo uma pista de patinação no gelo.

Viagem polêmica

O Príncipe Harry e Meghan Markle estão de viagem a Colômbia, um convite da vice presidente do país, Francia Márquez. Engajados em causas sociais, o casal foi exaltado por Márquez, que se referiu à visita como uma forma de dar luz ao papel da Colômbia como "um farol de cultura e inovação", pois o país sofre com um escândalo de corrupção do atual presidente Gustavo Petro.

No entanto, para parte da população colombiana, a presença do Duque e da Duquesa de Sussex seria, na realidade, uma tentativa do governo de desviar as atenções sobre os problemas reais que ocorrem dentro do Estado.

Além disso, especialistas e curiosos da família real especulam que Meghan e Harry querem causar uma crise ainda maior na realeza, criando uma espécia de "monarquia paralela". A acusão vem depois de dois convites de visitas oficiais, o primeiro a Nigéria e, agora, a Colômbia.