Amigos do príncipe William detonam o príncipe Harry: ‘É um disco quebrado’

Depois de encontro nada amistoso entre os irmãos William e Harry, amigos do príncipe mais velho detonam o caçula em depoimento na imprensa

O príncipe William reencontrou o irmão caçula, o príncipe Harry, há poucos dias, quando os dois foram ao funeral do tio, Lord Robert Fellowes, no Reino Unido. Porém, os dois se evitaram e não foram vistos conversando durante a despedida. Com isso, os amigos de William resolveram abrir o jogo sobre a relação atribulada entre os irmãos e detonaram o caçula.

De acordo com o site The Daily Beast, os amigos de William contaram que Harry “é um disco quebrado”. “Ele estava fingindo não receber a mensagem de que não é querido”, informaram.

Além disso, o site The Mirror informou que Harry estaria pensando em voltar a ser um membro ativo da realeza britânica caso o pai, Rei Charles III, solicitasse e se William pedisse desculpas. Então, os amigos de William também comentaram sobre estes rumores. "Todos nós sabemos que ele adoraria receber um trabalho na realeza de meio período, mas a Rainha Elizabeth II deixou bem claro que ele não poderia ficar meio dentro e meio fora. Nada mudou. Quem quer que esteja divulgando essas teorias ridículas em nome de Harry está simplesmente fingindo não entender a mensagem de que ele não é querido”, afirmaram.

Vale lembrar que o príncipe Harry está chateado com o pai porque ele não interfere no esquema de segurança nacional para que o filho tenha direito a seguranças quando estiver no Reino Unido.

Príncipe William não quer Harry em sua coroação

Se depender do príncipe William, seu irmão mais novo, príncipe Harry não estará presente em sua cerimônia de coroação. O primogênito do Rei Charles III será coroado monarca britânico quando o pai dele morrer. A restrição de William à presença do irmão foi revelada pelo jornal britânico Sunday Times, a partir do depoimento de pessoas próximas à realeza britânica.

Uma das fontes disse que os irmãos não se falam há quase dois anos: “Eles estão rompidos, o que é imensamente triste”. A mesma pessoa disse que o marido de Kate Middleton“vê o irmão como desleal”.

Depois, a fonte completou informando que, atualmente, William não se vê convidando o irmão para a sua cerimônia de coroação. Charles III, no entanto, está mais disposto a voltar a ter uma relação boa com o filho:

“O problema para o Rei e outros membros da realeza é a preocupação de uma conversa com o Harry sempre acabar indo parar em um segundo volume de ‘O que Sobra’”, explicou o contato, citando o título do livro de memórias do caçula do monarca britânico, publicado em janeiro de 2023. “Como você reconquista essa confiança? Não acho que o Harry conseguirá isso de volta”.

“Pelas conversas que tive com o Rei, jamais diria que o relacionamento dos dois é irreparável. O potencial do Rei perdoar o filho é imenso. Há outros membros da Família Real que são muito mais contrários ao Harry e é aí que mora o problema”.