Prime Day: renove sua cozinha com eletrodomésticos em oferta

O Prime Day e está acontecendo no site da Amazon e reunindo milhares de ofertas exclusivas e frete grátis para os membros Prime. Este ano, o evento acontece dos dias 16 a 21 de julho, com descontos nas mais diversas categorias - como livros, eletrônicos, casa e cozinha, beleza e muito mais.

Pensando nisso, que tal aproveitar os preços para renovar a sua cozinha? Para te ajudar nessa missão, selecionamos diversos eletrodomésticos que vão deixar a sua rotina no ambiente muito mais prática e tecnológica! Confira e escolha seus favoritos:

1. Fritadeira Airfryer Digital, Philips Warita: https://amzn.to/3Y3acfU

Essa fritadeira conta com tela sensível ao toque com 7 predefinições, incluindo petiscos congelados, batatas fritas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados. Mais rápida, econômica e silenciosa, prepara os alimentos de forma rápida e saudável.

Reprodução/Amazon

2. Liquidificador Turbo Power, Mondial: https://amzn.to/4dpJAu7

Com 550W de potência, esse liquidificador possui capacidade total de 2,2 litros, possibilitando a preparação de sucos, vitaminas, molhos e muitas outras receitas. Conta com filtro e lâminas em inox, jarra com material resistente, função autolimpeza, tampa dosadora e medidora e três velocidades + função “Pulsar”.

Reprodução/Amazon

3. Forno elétrico, Philco: https://amzn.to/3zHnqVm

O forno elétrico aquece, assa, tosta, doura, gratina e grelha os alimentos. Possui função “timer” de 120 minutos e desligamento automático, garantindo praticidade na hora de preparar receitas. Além disso, seu controle de temperatura varia de 90°C a 230°C.

Reprodução/Amazon

4. Lava-louças, Midea: https://amzn.to/3ybCFp5

Esse lava louças garante suas peças higienizadas em altas temperaturas. Possui função pré-lavagem, economia de energia, programa intensivo para panelas e travessas com sujeiras de difícil remoção e muito mais.

Reprodução/Amazon

5. Sanduicheira Press Grill, Mondial: https://amzn.to/3y4XcMg

Esse grill e sanduicheira prepara carnes, peixes, pães e muitos outros alimentos. Possui grelhas onduladas antiaderentes e não necessitam de óleo, mantendo o sabor das receitas.

Reprodução/Amazon

6. Extrator de sucos Turbo Premium, Mondial: https://amzn.to/3WtP8Ov

Com motor potente de 250W para preparar sucos com rapidez, este item possui capacidade de 1 litro, proteção térmica para maior segurança e dois cones para extração.

Reprodução/Amazon

7. Cafeteira Espresso LOV, TRES: https://amzn.to/3LzxqCE

Com design inovador e inspirado no grão de café, essa cafeteira apresenta um estilo moderno e compacto. Tem um compartimento externo para facilitar o descarte das cápsulas usadas e suporte para xícaras e copos long drink, que garante praticidade no dia a dia.

Reprodução/Amazon

8. Multiprocessador PowerChop 750, Philips Walita: https://amzn.to/3zWqCMU

Com versatilidade para o preparo de suas receitas, esse multiprocessador de 750W possui duas velocidades e função “Pulsar”. Acompanha jarra de liquidificador, lâmina para ralar, lâmina para fatiar e faca processadora exclusiva.

Reprodução/Amazon

9. Forno elétrico Full Glass, Philco: https://amzn.to/3zW4vGm

Este item possui capacidade de 38 litros, seletor de temperatura com marcação de 90°C a 250°C, timer de 60 minutos, função “Manter desligado” e acompanha grelha.

Reprodução/Amazon

10. Frigobar duplex, Eos: https://amzn.to/3yeolfz

Aliado perfeito para quem busca praticidade e eficiência em um único produto, esse frigobar oferece a versatilidade de um duplex, combinando um espaçoso freezer e um refrigerador em um só lugar. Com capacidade de atingir até -18°C no freezer, proporciona o armazenamento ideal para congelar alimentos e preservar sua textura e sabor por mais tempo. Compartimentos organizados e práticos permitem que você mantenha seus itens favoritos sempre à mão, garantindo uma experiência completa de armazenamento.

Reprodução/Amazon

11. Adega climatizada Dual Zone, Eos: https://amzn.to/4cLPMwq

Essa adega climatizada é ideal para quem aprecia um bom vinho. Com capacidade para 33 garrafas, ela apresenta a tecnologia Dual Zone, que permite ajustar as temperaturas em dois compartimentos distintos, com faixas de temperatura entre 5ºC a 12ºC e 12ºC a 18°C. Possui porta de vidro Double Glass, prateleiras de inox e painel touch screen intuitivo.