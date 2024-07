Cuidados com a casa: 7 produtos em oferta no Prime Day para você garantir

O Prime Day 2024 está acontecendo no site da Amazon, e reunindo milhares de ofertas incríveis e exclusivas para membros Prime! E para te ajudar a conferir descontos imperdíveis na plataforma, preparamos uma lista com 7 produtos essenciais de higiene e cuidados com a casa que você não pode deixar de dar uma olhada. Tem de tudo: detergente em pó, aspirador, repelente elétrico e muito mais!

Confira as ofertas disponíveis e escolha suas favoritas:

1. Detergente em pó para lava-louças, Finish: https://amzn.to/3Y9kxXO

Com fórmula exclusiva, esse detergente em pó possui oxigênio ativo e enzimas que promovem limpeza através de sua ação desengordurante e da remoção de sujeiras. Dessa forma, sua louça do dia a dia ficará limpa rapidamente com este produto.