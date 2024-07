11 livros de romance incríveis para garantir na estante

Confira dicas de obras indispensáveis para quem ama romance

Nada melhor do que garantir livros incríveis por ótimos preços, não é mesmo? E se você é fã de histórias de romance, essa lista é para você! Selecionamos 11 obras do gênero que vão aquecer o seu coração e estão em oferta no Prime Day da Amazon.

Confira e garanta suas novas leituras:

1. Leitura de verão, de Emily Henry: https://amzn.to/44pkibe

Augustus Everett é um aclamado autor de ficção literária. January Andrews escreve romances best-seller. Enquanto ela cria seus “felizes para sempre”, ele mata todos os seus personagens. Eles definitivamente são polos opostos. A única coisa que têm em comum é que, durante três meses, vão morar em casas de praia vizinhas, ambos falidos e paralisados por um bloqueio criativo. Até que, em uma noite nebulosa, eles fazem um acordo para arrancá-los da zona de conforto: Augustus vai passar o verão redigindo um livro com final feliz, e January vai escrever o próximo clássico da literatura. Cada um vai finalizar um livro e ninguém vai se apaixonar. Será?

Reprodução/Amazon

2. Todo esse tempo, de Rachael Lippincott e Mikki Daughtry: https://amzn.to/3Dacuhz

Kyle e Kimberly são o casal perfeito. Pelo menos, é o que Kyle acha. Por isso, quando Kimberly termina com ele na noite da festa de formatura, seu mundo vira de cabeça para baixo - literalmente. O carro deles capota após sofrerem um acidente e, quando Kyle acorda no hospital, descobre que teve uma lesão cerebral. Kimberly está morta. E ninguém consegue entender a sua dor. Até ele conhecer Marley, que também sofreu uma perda que ela acredita ter sido culpa dela. Conforme Kyle e Marley curam suas feridas, seus sentimentos um pelo outro ficam mais fortes. De uma tragédia, nasce um amor que parece predestinado.

Reprodução/Amazon

3. Teto para dois, de Beth O’Leary: https://amzn.to/43lqZtx

Três meses depois do fim do seu relacionamento, Tiffy precisa encontrar o quanto antes um lugar barato onde morar. Contrariando os amigos, ela topa um acordo bastante inusitado. Enrolado com questões financeiras, Leon tem uma ideia pouco convencional para conseguir dinheiro rápido: anunciar seu apartamento com uma cama só, onde fica apenas no período da manhã, nos dias úteis, já que passa os fins de semana com a namorada e trabalha como enfermeiro no turno da noite. Sem nunca terem se encontrado pessoalmente, Leon e Tiffy fecham um contrato de seis meses e passam a resolver as trivialidades do dia a dia por Post-its espalhados pela casa. Mas será que essa solução aparentemente perfeita pode resistir a um ex-namorado obsessivo, uma namorada ciumenta, um irmão encrencado, dois empregos exigentes e alguns amigos superprotetores?

Reprodução/Amazon

4. Os sete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3O8QKci

Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes — seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido… pela sétima vez. Agora, prestes a completar oitenta anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a atriz decide contar a própria história pela primeira vez, mas com uma condição: que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso — e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas.

Reprodução/Amazon

5. A hipótese do amor, de Ali Hazelwood: https://amzn.to/3XUV4PG

Olive Smith, aluna do doutorado em Biologia da Universidade Stanford, acredita na ciência – não em algo incontrolável como o amor. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, ela percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntá-los. Para mostrar que está feliz com essa escolha, resolve inventar um namoro de mentira e, num momento de pânico, beija o primeiro homem que vê pela frente. O problema é que esse homem é Adam Carlsen, um jovem professor de prestígio – conhecido por levar os alunos às lágrimas. Por isso, Olive fica chocada quando o tirano dos laboratórios concorda em levar adiante a farsa e fingir ser seu namorado. De repente, seu pequeno experimento parece perigosamente próximo da combustão e aquela pequena possibilidade científica, que era apenas uma hipótese sobre o amor, transforma-se em algo totalmente inesperado.

Reprodução/Amazon

6. Amor(es) verdadeiro(s), de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3DaUqDW

Emma Blair casou com seu namorado do colegial, Jesse, quando tinha vinte anos. Juntos, eles viveram novas aventuras, viajaram o mundo e curtiram a vida ao máximo. Até que uma tragédia os separou. O helicóptero com o qual Jesse sobrevoava o Pacífico desaparece e, simples assim, o amor da vida de Emma se vai para sempre. Na tentativa de reconstruir a vida, Emma volta para sua cidade natal e, depois de anos de luto, reencontra um velho amigo, Sam, que lhe mostra ser possível se apaixonar novamente. Quando os dois ficam noivos, Emma sente que a vida lhe deu uma segunda chance de ser feliz. Pelo menos é o que parece ― até que Jesse é encontrado. Ele está vivo e tentou voltar para casa, para Emma, todos esses anos que passou desaparecido. Agora, com um marido e um noivo, Emma precisa descobrir quem ela é e o que quer, enquanto tenta proteger todos que ama Emma sabe que precisa escutar seu coração, ela só não tem certeza se sabe o que ele está querendo dizer.

Reprodução/Amazon

7. Amor & gelato, de Jenna Evans Welch: https://amzn.to/3XKGcDn

Depois da morte da mãe, Lina fica com a missão de realizar um último pedido: ir até a Itália para conhecer o pai. Do dia para a noite, ela se vê na famosa paisagem da Toscana, morando em uma casa localizada no mesmo terreno de um cemitério memorial de soldados americanos da Segunda Guerra Mundial, com um homem que nunca tinha ouvido falar. Apesar das belezas arquitetônicas, da história da cidade e das comidas maravilhosas, o que Lina mais quer é ir embora correndo dali. Mas as coisas começam a mudar quando ela recebe um antigo diário da mãe. Nele, a menina embarca em uma misteriosa história de amor, que pode explicar suas próprias origens. No meio desse turbilhão de emoções, Lina ainda conhece Ren e Thomas, dois meninos lindos que vão mexer ainda mais com seu coração.

Reprodução/Amazon

8. Eu e esse meu coração, de C. C. Hunter: https://amzn.to/3PTG1n5

Leah MacKenzie, de 17 anos, não tem coração. O que a mantém viva é um coração artificial que ela carrega dentro de uma mochila. Conformada, ela tenta se esquecer de que está com os dias contados, criando uma lista de “coisas para fazer antes de morrer”. De repente, Leah recebe uma segunda chance: há um coração disponível! O problema é quando ela descobre que o doador é um garoto da sua escola – e que supostamente se matou. Matt, o irmão gêmeo do doador, se recusa a acreditar que Eric se suicidou. Quando Leah o procura, eles descobrem que ambos têm sonhos semelhantes que podem ter pistas do que realmente aconteceu a Eric. Enquanto tentam desvendar esse mistério, Matt e Leah se apaixonam e não querem correr o risco de perder um ao outro. Mas nem a vida nem um coração transplantado vem com garantias.

Reprodução/Amazon

9. Vermelho, branco e sangue azul, de Casey McQuiston: https://amzn.to/3PVCy7S

Quando sua mãe foi eleita presidenta dos Estados Unidos, Alex Claremont-Diaz se tornou o novo queridinho da mídia norte-americana. Bonito, carismático e com personalidade forte, tem tudo para seguir os passos de seus pais na carreira política. Mas quando sua família é convidada para o casamento real do príncipe britânico Philip, Alex tem que encarar o seu primeiro desafio diplomático: lidar com Henry, irmão mais novo de Philip, o príncipe mais adorado do mundo, com quem ele é constantemente comparado ― e que ele não suporta. O encontro entre os dois sai pior do que o esperado, e no dia seguinte todos os jornais do mundo estampam fotos de Alex e Henry caídos em cima do bolo real, insinuando uma briga séria entre os dois. Para evitar um desastre diplomático, eles passam um fim de semana fingindo ser melhores amigos, e não demora para que essa relação evolua para algo que nenhum dos dois poderia imaginar.

Reprodução/Amazon

10. Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens: https://amzn.to/3OcrpOK

Por anos, boatos sobre Kya Clark, a “Menina do Brejo”, assombraram Barkley Cove, uma calma cidade costeira da Carolina do Norte. Ela, no entanto, não é o que todos dizem. Sensata e inteligente, Kya sobreviveu por anos sozinha no pântano que chama de lar, tendo as gaivotas como amigas e a areia como professora. Anos depois, quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kya se permite experimentar uma nova vida ― até que o impensável acontece e um deles é encontrado morto. Ao mesmo tempo uma ode à natureza, um emocionante romance de formação e uma surpreendente história de mistério, a obra relembra que somos moldados pela criança que fomos um dia e que estamos todos sujeitos à beleza e à violência dos segredos que a natureza guarda.

Reprodução/Amazon

11. Orgulho e preconceito, de Jane Austen: https://amzn.to/3OdgZOR

Orgulho e preconceito é o livro mais famoso de Jane Austen e possui uma série de personagens inesquecíveis e um enredo memorável. Austen nos apresenta Elizabeth Bennet como heroína irresistível e seu pretendente aristocrático, o sr. Darcy. Nesse livro, aspectos diferentes são abordados: orgulho encontra preconceito, ascendência social confronta desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy