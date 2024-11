Dr. Jefferson Batista une paixão e excelência no cuidado com a visão de seus pacientes

Oftalmologista transforma vidas com tecnologia, humanização e compromisso com a saúde ocular

Em Umuarama, no Paraná, uma antiga residência familiar das décadas de 1980 e 1990 carrega histórias e memórias afetivas. Hoje, transformada em um espaço de atendimento médico, a casa abriga o oftalmologista Jefferson Batista. “Transformar o lugar onde cresci em um centro de cuidado foi uma maneira de unir tradição e inovação, mantendo o passado vivo enquanto trabalhamos pelo futuro da medicina ocular”, explica.



Com mais de 20 anos de carreira, acumula uma trajetória marcada pela busca por excelência e constante atualização. Especializou-se em oftalmologia no Instituto Prof. Dr. Suel Abujamra, em São Paulo, e realizou subespecialização em cirurgia refrativa na Clínica Dr. Ricardo Guimarães, em Belo Horizonte. Foi membro fundador o Clube de Amigos do Anel de Ferrara, voltado ao tratamento do ceratocone, e possui MBA em Oftalmologia e Saúde pela Universidade Federal de São Paulo.

Entre os procedimentos mais frequentes, está a cirurgia de catarata. “Nosso objetivo é trazer conforto e autonomia aos pacientes, utilizando os avanços disponíveis na área médica para garantir segurança e bons resultados”, comenta.

Outro ponto de atenção é a Síndrome do Olho Seco, uma condição que afeta muitas pessoas devido ao uso frequente de dispositivos eletrônicos e mudanças ambientais. “É essencial educar os pacientes sobre as causas e oferecer opções personalizadas para o tratamento. Cuidar do olho seco não é apenas aliviar o desconforto, mas proporcionar mais bem-estar em suas rotinas. Cada caso precisa ser tratado com sensibilidade e atenção, considerando as necessidades e os desafios emocionais”, reflete.

No cuidado com o glaucoma, o foco está no diagnóstico precoce e no acompanhamento contínuo. “A prevenção é a melhor forma de proteção. Diagnósticos precoces podem evitar complicações e preservar a visão por mais tempo”, orienta.



A Pró-Oftalmo reflete o compromisso com um atendimento completo. “Todos encontram aqui o suporte necessário em todas as etapas, desde exames até cirurgias, sempre com foco no acolhimento e na segurança”, explica.

Batista também se envolve em campanhas de conscientização, como o Junho Violeta, que alerta para o ceratocone, o Maio Verde, dedicado ao glaucoma, o Novembro Azul, que aborda a retinopatia diabética, e o Setembro Safira, que conscientiza sobre o uso correto das lentes de contato. “A saúde ocular começa com o conhecimento. Muitas condições podem ser controladas quando detectadas cedo, e nosso papel é ajudar as pessoas a entenderem isso”, comenta.



Apesar de todo o avanço tecnológico, sua abordagem é humanizada. “Quando restauramos a visão, ajudamos a enxergar e a resgatar a confiança, a independência e a qualidade de vida. Isso é o que torna a medicina tão especial”, reflete.

E finaliza com uma recado.“Agradeço a Deus, à minha família e à equipe que caminha comigo todos os dias. Sou grato também à confiança da população de Umuarama, que me motivou a construir essa história. A medicina é, acima de tudo, um ato de servir e fazer diferença na vida das pessoas.

Esse é o legado que quero deixar”, conclui.



Site: https://www.prooftalmoclinica.com.br

Instagram: @drjeffersonbatista