Walcyr Carrasco se despede de Emiliano Queiroz, o tio Nardo de Alma Gêmea: 'Talento e humildade'

Em entrevista à CARAS Brasil, o autor de novelas Walcyr Carrasco lamenta morte de Emiliano Queiroz e relembra parceria com o ator em 'Alma Gêmea'

Falecido na última sexta-feira, 4, Emiliano Queiroz (1936-2024) deixou um importante legado no mundo da atuação, marcado por suas contribuições no teatro e na televisão. Um dos seus papéis de destaque, é o Tio Nardo, de Alma Gêmea. Em entrevista à CARAS Brasil, o autor de novelas, Walcyr Carrasco (72) se despede do ator e reforça sua importância para a arte brasileira: "Talento e humildade".

Segundo o Jornal O Globo, Emiliano Queiroz ficou 10 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro por causa de problemas no coração e colocou três stents. A causa da morte dele foi uma parada cardíaca.

Trabalhando desde os 8 anos de idade com rádio e teatro, o artista atuou em mais de 60 peças teatrais e participou de cerca de 70 produções televisivas, incluindo novelas, minisséries e especiais. O ator trabalhou com Walcyr Carrasco em Alma Gêmea(2005), Morde & Assopra (2011) e uma pequena participação em Chocolate com Pimenta (2003).

O autor de novelas celebra sua parceria com Emiliano Queiroz durante esses projetos: ⁠"Aprendi muito com o talento e humildade dele, apesar de ser um grande ator, nunca quis ser mais que ninguém, sempre muito generoso!"

Walcyr Carrasco não poupa elogios para o ator e menciona que ele sabia muito bem como conduzir o personagem escrito pelo autor. Ele relembra a parceria dos dois em Alma Gêmea e fala sobre o tio Nardo, papel interpretado por Emiliano Queiroz.

"Para mim, ele era um símbolo de tudo que é bom na arte de representar e de como conduzir o talento de uma maneira encantadora! Depois de criar os personagens, quando tem um ator tão talentoso como ele, faz transformações e adequações, que no caso do Emiliano, era genial!", finaliza Walcyr Carrasco.



CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE WALCYR CARRASCO NAS REDES SOCIAIS: