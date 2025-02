Renata Sorrah completa 78 anos; atriz inseriu arte na família e tem sobrinha famosa

Intérprete de personagens icônicas, Renata Sorrah é tia de atriz famosa que participou de sucessos como 'Celebridade' e 'A Dona do Pedaço'

No dia 21 de fevereiro, a atriz Renata Sorrah completa 78 anos. Dona de personagens marcantes da TV brasileira, como Heleninha Roitman de Vale Tudo (1988) e a vilã Nazaré Tedesco em Senhora do Destino (2004), a atriz inseriu a arte na família e hoje tem sobrinha famosa. Relembre a trajetória da veterana e conheça a sobrinha que seguiu a carreira da artista.

Grandes personagens

Sorrah construiu uma carreira marcada por personagens inesquecíveis tanto no teatro quanto na televisão, consolidando-se como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Com papéis memoráveis como a atormentada Heleninha Roitman e a cruel Nazaré Tedesco, a atriz conquistou o público e a crítica.

Sua carreira teve início no final da década de 1960, impulsionada por seu amor pelo teatro. Em 1964, a atriz foi estudar nos Estados Unidos no período de efervescência do movimento hippie, o que influenciou sua visão artística e pessoal. Ao retornar ao Brasil, ela mergulhou no teatro universitário e seguiu explorando diferentes formas de expressão dramática.

A estreia na televisão aconteceu em 1969, na Rede Tupi, mas foi na TV Globo que Renata se consolidou como uma das maiores atrizes do país. Ao longo das décadas, acumulou personagens marcantes como a corrupta Carolina Villar em Roda de Fogo (1986), a destemida Pilar Batista em Pedra Sobre Pedra (1992) e a irreverente cafetina Zenilda em A Indomada (1997).

No entanto, foram Heleninha Roitman e Nazaré Tedesco que a eternizaram na memória do público. Heleninha, a socialite alcoólatra de Vale Tudo, comoveu ao retratar o drama do alcoolismo com realismo e emoção. Já Nazaré Tedesco tornou-se uma das maiores vilãs da história da TV brasileira, misturando maldade, humor e uma dose de exagero que a transformou em um fenômeno até hoje lembrado na cultura pop e na internet.

Embora tenha cursado Psicologia, sua paixão pela atuação falou mais alto. No teatro, tornou-se não somente uma atriz de destaque, mas também uma produtora empenhada em valorizar a cena teatral brasileira.

Arte na família

O talento de Renata Sorrah atravessou gerações dentro de sua própria família: a atriz é tia de Deborah Evelyn (58), que também seguiu carreira na dramaturgia. Deborah, conhecida por interpretar personagens sofisticadas e muitas vezes amarguradas, destacou-se em novelas como Celebridade (2003), Caras & Bocas (2009) e A Dona do Pedaço (2019).

Com uma trajetória premiada no teatro e na televisão, Deborah Evelyn carrega a influência de sua tia e madrinha, mostrando que a arte faz parte da essência da família Sorrah. A conexão entre as duas, além do vínculo familiar, reflete-se no talento e na entrega ao ofício da interpretação.

Tia e sobrinha conquistaram sucesso como atriz - Reprodução/AgNews

O comprometimento e entrega de Renata com o trabalho inspirou não só a sobrinha, mas outros artistas ao longo de sua trajetória. Até hoje, aos 78 anos, a artista continua ativa, encantando novas gerações com sua presença marcante.

