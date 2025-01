Renata Castro Barbosa relembra personagem em Tieta: 'Foi bem desafiador para mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Castro Barbosa, em cartaz com a peça O Bem-Amado, no Rio, relembra Tieta, seu segundo trabalho na TV após Vale Tudo

No ar na TV Globo com a reprise da novela Tieta, seu segundo trabalho na telinha, a atriz Renata Castro Barbosa (52) começou o ano de 2025 a todo vapor. Até o dia 16 de fevereiro, a artista está em cartaz com a peça O Bem-Amado, no Teatro João Caetano, no Centro do Rio de Janeiro, ao lado do veterano Diogo Vilela (67). Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala, entre outras coisas, sobre o projeto, da amizade com a atriz Gabriela Duarte (50) – com quem divide o comando do PodAmiga – e relembra personagem no clássico estrelado por Betty Faria (83). “Foi bem desafiador para mim", confessa.

O Bem-Amado é uma divertidíssima obra de Dias Gomes (1922-1999) que enfoca a candidatura de Odorico Paraguaçu, um político astuto que deseja ser eleito prefeito de Sucupira, uma cidadezinha litorânea da Bahia. Seu grande objetivo é inaugurar o primeiro cemitério da cidade para cair nas graças do povo.

O autor apresenta um texto repleto de surpresas, com personagens que representam arquétipos sociais, retratando de maneira crítica e bem-humorada o Brasil e suas questões políticas. E Renata comenta como está sendo o retorno do público. “Maravilhoso! Mesmo sendo um espetáculo divertido, com muito humor e muitas risadas durante as cenas, as pessoas têm vindo falar com a gente, emocionadas. Algumas com os olhos cheios d'água. Confesso que não estava esperando essa reação do público. O espetáculo está realmente lindo! E o Diogo é uma força da natureza em cena. Acho que isso tem comovido as pessoas”, diz.

A artista aproveita para analisar o retorno do público aos teatros do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, as sessões estão lotando. “Vejo isso com uma alegria, é até difícil de explicar. Ver os teatros lotados depois de tanto tempo dele vazio e vários sendo fechados, transformados em igreja, é uma sensação de vitória. É a arte e a cultura no seu melhor momento. Acho que pós-pandemia as pessoas estavam ávidas por contato físico, por assistirem as histórias de perto (...) E não tem melhor lugar para isso que o teatro. Olhar o João Caetano, um teatro tão importante para nós, com mil e duzentos lugares lotados, está sendo sensacional!”, ressalta.

DIOGO VILELA

Sobre Diogo Vilela, que está à frente do elenco da peça, Renata tece elogios: “Eu já tinha trabalhado com ele no Zorra (Total), mas logo que ele entrou no programa, veio a pandemia. Então, nosso contato foi na maioria online. E mesmo assim, já estava nas nuvens! Sou fã dele há muitos anos! O TV Pirata é um marco da televisão e foi um dos programas que me fez olhar para o humor com mais atenção. Então, estar hoje, em cena, no teatro, que é a ‘casa’ dele, é um sonho realizado. Eu aprendo todos os dias e o tempo todo com ele. Não só em cena, mas nas histórias que ele conta sobre suas vivências (...) Além de um ator fenomenal, o Diogo é generoso. Conviver com ele está sendo daquelas experiências que a gente leva para vida toda e só agradece”.

“A gente se divertiu muito durante os ensaios. Tem um momento da peça que não seria como está hoje, mas fui fazer uma brincadeira no ensaio e o Diogo e o Marco (Aureo) gostaram e no dia seguinte me falaram que minha brincadeira ia ficar na peça. Não posso contar o que é para não estragar a surpresa. Só indo assistir! (risos)”, emenda a atriz, acrescentando que a produção está buscando patrocínio para poder viajar pelo País. “Queremos muito levar esse espetáculo para o Brasil todo! É um texto maravilhoso, a montagem está linda; então queremos que mais lugares possam assistir”, frisa.

Também no elenco de O Bem-Amado estão Alê Negão, Ataíde Arcoverde, Chris Penna, Ezequiel Vasconcelos, Gabriel Albuquerque, Lucas Figueiredo, Luiz Furlanetto (participação especial), Marco Aureo, Patrícia Pinho,Rollo, Rose Abdallah e Tadeu Mello.

A peça O Bem-Amado está em cartaz no Rio de Janeiro até 16 de fevereiro - Foto: Diego Vilela

O CLÁSSICO TIETA

Em 1989, Renata Castro Barbosa ganhou seu primeiro papel de destaque como a jovem Letícia Pires em Tieta, que está em exibição no Vale a Pena Ver de Novo. A atriz relembra o trabalho, muito marcante em seus 41 anos de carreira: “Tieta foi a minha segunda novela; a primeira com um personagem maior, com mais conflitos, com mais responsabilidade. A Letícia é um xodó meu. Tínhamos a mesma idade, mas com histórias de vida bem diferentes, e isso foi bem desafiador para mim”.

“O elenco era sensacional, com atores de quem eu era fã – o que me fez correr atrás pra fazer o meu melhor! Foi em Tieta que eu tive certeza de que era isso que eu queria fazer para o resto da vida. As minhas cenas com minha mãe (Bete Mendes) foram muito marcantes para mim. Emocionantes. Com certeza aprendi muito como atriz e como mulher nessa novela. Tenho Tieta num lugar bem especial na memória e no coração”, continua.

Questionada se está assistindo a reprise da trama – uma das maiores novelas já feitas no Brasil, escrita por Aguinaldo Silva (81), Ana Maria Moretzsohn (77) e Ricardo Linhares (62) – e se costuma fazer uma autoavaliação com relação aos seus trabalhos mais antigos, Renata afirma: “Sou muito crítica comigo e com meu trabalho. Normalmente, não gosto de assistir com ninguém (risos). Mas se for um trabalho mais antigo, como Tieta, por exemplo, é diferente. Deixo o senso crítico de lado. Olho para mim, novinha, aprendendo ainda e tenho carinho pelo que vejo. Não assisto com o olhar profissional. Assisto com orgulho. É a minha história de vida que está ali também. É a minha trajetória”.

NOVELA VALE TUDO

Foi em Vale Tudo, outro clássico que voltou à tona recentemente com a chegada do remake, que Renata Castro Barbosa fez sua estreia na televisão. A trama original foi escrita por Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (78) e exibida pela TV Globo entre 1988 e 1989. “Foi meu primeiro trabalho na TV e uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira. Acho interessante ter uma nova versão. Estou curiosa para assistir. Sou fã da Manu (Dias), e sei que ela vai conduzir essa história magistralmente”, fala.

PARCERIA COM GABRIELA DUARTE

Na última quinta-feira, 23, Renata estrou, no Youtube, a nova temporada do PodAmiga – podcast que faz ao lado da amiga de longa data Gabriela Duarte. As duas recebem duplas que contam suas divertidas e curiosas histórias. “Estamos convidando as pessoas agora e, com certeza, teremos mais histórias lindas e divertidas. A gente pensa o PodAmiga com tanto carinho. Pesquisamos as amizades para termos vários tipos de relações, de maneiras de viver a amizade (...) Tem dado certo. Nessa próxima temporada, teremos amigas nossas de quem a gente tem até um pouco de ciúmes (risos). Pequeno spoiller!”, revela.

Sobre Gabriela, ela entrega: “Somos amigas há mais de 40 anos. Então, temos uma intimidade, uma parceria incrível. Daquelas que a gente não precisa falar nada que a outra já entende. E isso para apresentar um podcast é o melhor dos mundos, né?”, salienta. “Acho que já ultrapassamos a amizade. Já é irmandade mesmo! (risos). A Gabi é uma amiga maravilhosa. Sempre presente, mesmo morando longe. É muito objetiva e fala mesmo o que pensa. Ela muito mais racional e pé no chão que eu. Como atriz, ela é muito disciplinada, dedicada. Sou muito fã da atriz que ela é. Assisto tudo que ela faz! Ela vai voltar para os palcos esse ano e tomara que para as novelas também”, torce a atriz.

As atrizes Gabriela Duarte e Renata Castro Barbosa comandam o PodAmiga - Foto: Reprodução/Instagram

FESTIVAL CONTRA-ATACA

Renata comanda a segunda edição do Festival Humor Contra-ataca, no Qualistage, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse ano, o projeto que vai até o dia 28 de março, terá shows de grandes artistas como Fábio Porchat, Bruna Louise, Marco Luque e Pauinho Gogó.

“O primeiro foi um sucesso, e esse está indo pelo mesmo caminho. Tenho certeza de que quem for vai se divertir muito. Temos atrações para todos os gostos! Só gente fera, como Rafael Infante, Melhores do mundo, Bruna Louise, Fabio Rabin, Fabio Porchat, Rodrigo Marques, Paulinho Gogó, sem falar nas aberturas que são artistas maravilhosos. Uns que já estão na estrada há um tempão como Hélio De Lã Peña e outros que estão há menos tempo, mas com um caminho incrível no humor, como Giovana Fagundes, Tatá A cega na comédia, Bia Guedes, Gui Albuquerque, Priscila Castello Branco, Felipe Couceiro e Thiago Bobs. Enfim, muita gente boa e diversão garantida. É para começar muito bem o ano!”, garante a atriz.

