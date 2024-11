Mania de Você: Personagem finge a própria morte para se vingar de Rudá

Na história original da novela Mania de Você, da Globo, uma das personagens fingirá que foi morta por Rudá para prejudica-lo por causa de ciúmes

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Rudá (Nicolas Prattes) verá a sua vida sofrer uma nova reviravolta por causa do retorno de outra personagem. Filipa (Joana de Verona) reaparece na vida dele, diz que está grávida e finge a própria morte para incriminá-lo. Saiba como tudo acontece:

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Portal Leo Dias, o autor João Emanuel Carneiro falou sobre o retorno de Filipa na sinopse original da novela. Porém, ele ainda não confirmou se realmente seguirá o que estava planejado. Caso ele fique com a sequência de fatos que pensou originalmente, a volta de Filipa mandará Rudá para a prisão.

Tudo acontecerá quando ela viaja até o Brasil para dizer a Rudá que teve um filho dele. Enquanto estiver no Brasil, Filipa vai ficar próxima de Mavi (Chay Suede), que vai influenciá-la contra o rival. Ele diz que Rudá trocou Filipa por Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira). Ela fica com ciúmes e decide se vingar.

Filipa diz para Rudá que vai voltar para Portugal, mas antes ela o chama para um passeio de lancha. Na marina, ela finge que está sendo agredida por ele e diz que pensa em tirar a própria vida. Mesmo confuso com a situação, Rudá entra no barco, mas é atingido na cabeça e desmaia. Quando ele acorda, o barco está sujo de sangue e Filipa sumiu.

Então, a polícia o encontra e dá a ordem de prisão. Isso porque Filipa fez várias denúncias contra Rudá, dizendo que ele iria mata-la e o sangue encontrado no barco é dela. Então, ele será condenado pela falsa morte de Filipa, mesmo que o corpo dela nunca seja encontrado.

Confira o resumo da novela Mania de Você para os dias 29 e 30 de novembro:

Capítulo 71 - Sexta-feira, 29 de novembro

Rudá pede ajuda a Luma. Daniel diz a Michele que convocará a imprensa para denunciar a estrada. Viola repreende Rudá por ter falado com Luma. Luma se sente acuada por Mércia. Moema não acredita em Iberê. Michele chora ao ler a carta de Cristiano. Mércia alerta Mavi sobre seus inimigos. Mavi avisa a Luma que o restaurante está indo mal. Mércia observa Luma dizendo a Rudá que decidiu ajudá-lo.

Capítulo 72 - Sábado, 30 de novembro

Luma decide ir ao Rio de Janeiro para ajudar Rudá. Rudá insite em acompanhá-la, deixando Viola preocupada. Mércia descobre o plano de Luma e decide agir. Luma tenta motivar a equipe do restaurante e promete resolver a questão da desapropriação na comunidade. Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele. Daniel enfrenta Mavi sobre a construção de uma estrada que ameaça a comunidade.