Mania de Você: Conheça o irmão biológico de Mavi

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, o público descobre que Mavi tem um meio-irmão que está bem próximo dele. Saiba quem é

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, os telespectadores vão descobrir que Mavi (Chay Suede) tem um irmão biológico! Além dele, Mércia (Adriana Esteves) teve mais um filho. Ela acredita que a criança morreu, mas o menino está vivo e muito perto do meio-irmão.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Nahum (Angelo Antônio), que é ex-marido de Mércia, vai ter uma conversa com Moema (Ana Beatriz Nogueira) sobre o filho que entregou para ela criar. Então, eles revelam que Iberê (Jaffar Bambirra) é meio-irmão de Mavi, sendo filho de Mércia com Nahum. Entenda a história:

Nahum fingiu a morte de Iberê quando ele era criança para se vingar de Mércia. Ele inventou um acidente doméstico com a criança e colocou a culpa na vilã, que acredita até hoje que foi a responsável pela morte do filho. Porém, Nahum pegou o menino e deu para Moema criar.

Na conversa, Moema diz que nunca contou para Iberê de quem ele é filho ou irmão, e não pretende contar no futuro. Ela diz que Nahum fingiu a morte do menino para se vingar de Mércia ao sentir ciúmes e que se arrepende de tê-lo ajudado. Então, Nahum diz que Moema poupou a criança de crescer sendo filho de Mércia, mas ela discorda e diz que o rapaz também se tornou um vilão.

Vale lembrar ainda que Iberê trabalha com Mavi sem saber que ele é seu meio-irmão e o ajuda com suas armações.

Veja uma cena de Mavi e Iberê:

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 23 a 26 de outubro:

Capítulo 39 - Quarta-feira, 23 de outubro

Mavi garante que se vingará de Mércia, e diz a Viola que terão que cancelar seu casamento. Luma tenta acalmar Viola. Mavi conta seu segredo a Nahum e diz que está sendo ameaçado por Mércia. Hugo avisa aos convidados que o casamento foi adiado. Mércia se sente vitoriosa. Rudá e Luma concluem que Mavi está sendo chantageado pela mãe. Viola diz a Mavi que não sabe se ainda quer se casar com ele. O Oficial de Justiça aparece na casa de Michele para cumprir o mandado de despejo. A mando de Mavi, Iberê rastreia o paradeiro de Mércia. Moema demonstra a Rudá que desconfia da ajuda de Luma. Mavi dopa Mércia com a ajuda de Iberê, e a interna em uma clínica psiquiátrica.

Capítulo 40 - Quinta-feira, 24 de outubro

Viola pergunta a Luma se ela acha que Mavi pode ser um bandido. Mavi mente para Viola, dizendo que sofreu ameaças caso o casamento se realizasse. Viola pede desculpas a Mavi. Robson humilha Fátima. Iberê oferece emprego em Portugal para Michele e Cristiano. Mércia se recusa a contar para Mavi o nome da pessoa para quem entregou a cópia das imagens da noite do assassino de Molina. Nahum revela a Mavi a culpa que Mércia carrega, e pede que tenha compaixão pela mãe. Rudá descobre que Mavi é um traficante de animais, e jura a Luma que acabará com o rival.

Capítulo 41 - Sexta-feira, 25 de outubro

Luma alerta Rudá para o perigo de vigiar Mavi. Mércia se recusa a contar a Mavi onde estão as imagens do assassinato de Molina. Iberê estranha o interesse de Nahum sobre sua vida. Viola deixa claro para Mavi que não confia no namorado. Luma tenta extorquir dinheiro de Mavi, dizendo que descobriu suas atividades ilícitas. Michele e Cristiano contam a Viola que aceitaram o convite de Iberê para trabalhar em Portugal. Hugo desaprova o namoro de Bruna com Iarlei. Berta pede a Sirlei que não conte a Ísis que eles foram à praia juntos. Dhu vende a TV para dar o dinheiro a Leo Caravelli. Rudá conta a Moema sobre sua intenção de provar que Mavi é contrabandista. Mavi paga Walter para dar um susto em Viola. Nahum visita Moema. Iberê entrega as passagens para Michele e Cristiano. Rudá descobre sobre as atividades ilegais de Mavi.

Capítulo 42 - Sábado, 26 de outubro

Viola acredita na armação de Mavi e Walter. Rudá conta a Luma sobre o que descobriu a respeito de Mavi. Nahum diz a Mavi que conta tudo o que sabe sobre Mércia, caso o rapaz revele onde está sua mãe. Iberê se nega a ajudar Mércia a sair da clínica. Dhu fica arrasada com o desprezo de Leo Caravelli. Moema denuncia Mavi e Iberê. Luma tira mais dinheiro de Mavi, o alertando sobre o flagra da polícia. Mércia consegue pegar um celular de um visitante e liga para seu contato, orientando o envio do vídeo para Mavi. Mavi fica acuado ao receber o vídeo que o incrimina e ao constatar que Mércia tem um cúmplice.

