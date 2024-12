Autora de remake de Vale Tudo compôs elenco de novela do SBT há 28 anos

A autora e ex-atriz Manuela Dias, roteirista renomada da Globo, já atuou como coprotagonista em novela do SBT antes de seguir a carreira de escritora

A renomada autora da teledramaturgia brasileira, Manuela Dias, já se dedicou à atuação antes de ingressar à carreira de escritora. Em 9 de dezembro de 1996, há 28 anos, a autora do remake de 'Vale Tudo', da Globo, estreava em Dona Anja, novela SBT.

Início no SBT

O início da trajetória de Dias no SBT também foi marcado pela estreia de Dona Anja, um momento complicado para a programação da emissora de Silvio Santos, como recorda o jornalista Nilson Xavier, do site Teledramaturgia. Na época, a novela enfrentava a difícil missão de concorrer com os gigantes globais O Rei do Gado e A Indomada, o que dificultou bons resultados de audiência.

Ainda assim, o folhetim trouxe um enredo provocador, discutindo temas como infidelidade, corrupção e questões políticas. Manuela Dias, então com 19 anos, era coprotagonista da trama em seu primeiro papel na televisão.

De atriz à roteirista

Dois anos após sua estreia em Dona Anja, Manuela participou de Brida, na Manchete, antes de decidir que sua vocação estava nos bastidores. Em 2000, ela começou a trabalhar como roteirista na Globo. Lá, a sua entrada no mundo da escrita foi com a série infantil Bambuluá.

Depois desse primeiro passo, a autora se lançou em diversos projetos relacionados a produções audiovisuais, como longas-metragens, novelas e séries. Foi com a minissérie Justiça, em 2016, que sua carreira se tornou reconhecida pelo grande público com uma indicação ao Emmy Internacional.

Remake de Vale Tudo

Hoje, Manuela Dias é responsável por um dos projetos mais aguardados da teledramaturgia brasileira: o remake de Vale Tudo, novela de maior sucesso da Globo.

No último domingo, 8, durante painel na CCXP (Comic Con Experience) 2024, a autora destacou sua admiração pelo texto original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e revelou seus planos para sua versão da novela: “São 33 anos desde a estreia. A sociedade mudou, e histórias tão ricas merecem novas leituras que reflitam os avanços dos tempos atuais”, avaliou.

Manuela disse que o remake manterá elementos clássicos, como o icônico mambo de Heleninha e os bordões de Odete Roitmann, mas vai ajustar temas como machismo e racismo, agora tratados sob uma ótica contemporânea. "Tem muito da Vale Tudo original. Muitos fan services, muitos easter eggs. Os bordões e os personagens vão ser reconhecidos. Odete é Odete, Heleninha dança mambo. A gente vai se divertir muito com esses reencontros", pontuou.

Cena com Manuela em Dona Anja:

