Yasmin Santos e a noiva revelam detalhes do pedido de casamento: ‘Bênção'

A cantora Yasmin Santos surpreendeu a amada, Maria Venture, com um pedido de casamento romântico. Saiba os detalhes

A cantora Yasmin Santos está noiva! Ela pediu sua amada, Maria Venture, em casamento durante um piquenique romântico ao ar livre. Agora, elas contaram novos detalhes de como foi o noivado.

Maria contou que Yasmin fez questão de pedir a bênção da família antes de fazer o pedido para ela.

"Uma coisa que ninguém sabe é que, antes de me pedir em casamento, ela pediu a bênção das nossas mães", disse ela na Quem. E Yasmin completou sobre sua atitude: "Falei: 'Olha, o apoio de vocês é muito importante. Quero saber o que vocês acham da gente dar esse passo, porque noivado não é brincadeira, a gente não começa um relacionamento com alguém pensando em terminar. A gente realmente pensa em começar a construir algo e as duas apoiaram super, disseram que nós tínhamos a bênção delas e cá estamos".

Então, Maria contou que foi surpreendida com o pedido durante a celebração do aniversário de namoro. "Na verdade, ela falou: 'Ai amor, vamos ali ver o pôr do sol rapidinho'. Aí ela falou para levar o tripé, o celular para gente filmar e me entregar uns presentes. Aí eu falei: 'Nossa, presente?'. Até falei para ela que não comprei nada, a gente falou que não ia comprar nada. Aí coloquei para gravar para ela me entregar os presentes, mas fui surpreendida daquela forma com uma aliança de noivado'", afirmou.

Vale lembrar que as duas se conheceram em dezembro de 2023 e confirmaram o romance em março do ano passado. Em maio, trocaram declarações nas redes pela primeira vez. Em outubro, Maria Venture contou como é a divisão de contar com a companheira. O noivado aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2025.

Assista ao vídeo de como foi o pedido de casamento delas: