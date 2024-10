A influenciadora Maria Venture abriu o jogo sobre como funciona a divisão de contas com a namorada, a cantora Yasmin Santos

A influenciadora Maria Venture abriu o jogo sobre como funciona a divisão de contas com a namorada, a cantora Yasmin Santos. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 02, ela foi questionada sobre sua vida financeira com a companheiro e resolveu responder o questionamento.

"A Yasmin que paga tudo?", perguntou um internauta a Maria. "Não, a gente divide absolutamente tudo. Inclusive, a viagem que estamos fazendo aqui pelo Caribe foi dividida cada centavo entre nós duas", reagiu a influenciadora. "Mas, quando minha bichinha ficar milionária, vai pagar tudo, sim", completou Maria.

As duas, que estão em Curaçao, no Caribe, para curtir o Gabi Weekend, viagem pela ilha para comemorar o aniversário de Gabi Lopes, se conheceram em dezembro de 2023 e confirmaram o romance em março deste ano.

Storie de Maria Venture (Reprodução/Instagram)

Namorada de Yasmin Santos foi expulsa de casa após assumir sexualidade

A influenciadora Maria Venturepassou por uma fase complicada após assumir sua bissexualidade para a família. Em seu perfil no Instagram, a namorada da cantora Yasmin Santos disse que precisou sair de casa porque sua mãe não aceitou sua orientação sexual.

“Era tudo muito difícil ainda, porque eu estava na asa da minha mãe, ela também morava com a mãe dela. Minha mãe não estava aceitando bem a ideia de eu estar gostando de uma menina, o que dificultava muito as coisas. E essa parte da minha mãe não me aceitar muito bem pegava muito pra mim, foi o caso dela me expulsar de casa por causa disso, inclusive vim morar em São Paulo por conta disso, porque eu estava gostando de mulher. Estou rindo agora, mas chorei muito”, detalhou ela, no vídeo.

Apesar das desavenças no passado, Maria garante que tem uma ótima relação com a mãe atualmente. “Eu tinha 18 anos, fiquei meses sem conversar com ela. Mas depois tudo se resolveu da melhor maneira. Hoje em dia, além de ser a minha melhor amiga, a minha mãe é a pessoa que mais me apoia”, complementou.