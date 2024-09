VÍDEO: Cantora sofre AVC no palco e é levada às pressas ao hospital

A cantora Marinella desmaiou no palco durante show na Grécia ao sofrer um AVC e foi hospitalizada às pressas. Assista ao vídeo do desmaio

A cantora Marinella, que é sucesso na Grécia, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no palco durante um show. Aos 86 anos, ela estava no palco do Antigo Odeon de Atenas quando desmaiou na frente da plateia na noite de quarta-feira, 25.

A equipe agiu rápido e a levou às pressas ao hospital, onde ela está internada sob cuidados intensivos. Ela estava na terceira música do show quando o desmaiou aconteceu. O público contou que a voz dela mudou e, logo depois, ela caiu no chão.

O vídeo do momento do desmaiou viralizou na internet. Assista abaixo:

Marinella é conhecida na Europa por ter participado do concurso Eurovision em 1974, quando foi derrotada pelo ABBA. Ela tem seis décadas de carreira de sucesso e é uma das cantoras mais populares de sua região.

Guitarrista também sofreu um AVC recentemente

Guitarrista do Queen, Brian May usou as redes sociais para compartilhar com o público uma notícia bastante delicada sobre sua saúde. Em seu Instagram oficial, o músico, de 77 anos, revelou que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente.

Ao longo do relato, May explicou que o pequeno derrame acabou afetando o braço esquerdo, o deixando incapaz de usá-lo teporariamente. Apesar do susto, ocorrido na última semana, o artista garantiu que está se recuperando em casa e já até consegue tocar.

"Estou aqui para trazer boas notícias - a boa notícia é que posso tocar violão após os eventos dos últimos dias. Digo isso porque estava em dúvida, porque aquele pequeno susto de saúde que mencionei aconteceu há cerca de uma semana.Eles [médicos] chamaram de um pequeno derrame. De repente, deixei de ter controle sobre este braço. Foi um pouco assustador, devo dizer", declarou o guitarrista em um vídeo.

Em seguida, Brian May revelou o motivo para não ter tornado pública a situação anteriormente, enquanto ainda estava hospitalizado. "Eu não queria dizer nada na hora porque não queria nada ao redor, sabe. Eu realmente não quero simpatia. Por favor, não faça isso porque vai encher minha caixa de entrada e eu odeio isso", brincou ele.