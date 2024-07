Rod Stewart choca ao dizer que está com os dias contados: “Tenho consciência”

Aos 79 anos, Rod Stewart choca fãs ao afirmar que está com os dias de vida contados e reflete sobre o medo da morte em entrevista

Aos 79 anos, Rod Stewart está refletindo sobre a morte. Em uma entrevista recente, o cantor, conhecido por hits como “Da Ya Think I'm Sexy?” e “Baby Jane”, chocou ao revelar que está com os dias contados. Embora não tenha revelado se enfrenta algum problema de saúde, ele contou que está tentando aproveitar ao máximo os últimos anos de sua vida.

Em conversa com o jornal britânico The Sun, Rod, que continua fazendo shows e está em turnê em Las Vegas, falou que não sente medo da morte: “Tenho consciência que estou com os dias contatos, mas não tenho medo. Todos nós vamos morrer em algum momento, então estamos todos na mesma jornada”, o cantor compartilhou.

Apesar da declaração mórbida, Stewart tranquilizou os fãs ao afirmar que, na verdade, os "dias contados" significam muitos anos pela frente: “Vou curtir esses últimos anos o máximo que conseguir. Digo poucos, talvez mais uns 15. Eu acho que consigo chegar lá, cara”, ele brincou com a ‘expectativa’ de vida durante a entrevista.

Vale lembrar que, recentemente, surgiram rumores de que os herdeiros de Rod têm uma visão diferente sobre o futuro do pai. Segundo o Daily Mail, alguns dos oito filhos do artista gostariam que ele se aposentasse para focar na família e cuidar da saúde: “Com seus problemas de saúde, considerando sua idade”, disse uma fonte próxima à família.

“Muitos dos filhos de Rod apenas pensam que é hora dele separar alguns anos para focar na sua saúde e em sua família, especialmente após o nascimento de seu terceiro neto”, a fonte teria revelado ao portal de notícias. Por outro lado, parece que o cantor prefere continuar se apresentando e estar na companhia do público nos palcos.

Vale lembrar que, no passado, Rod Stewart enfrentou uma batalha contra o câncer. Há quase 25 anos, o cantor foi diagnosticado com câncer na tireoide e precisou passar por uma cirurgia. Em 2017, ele também recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, mas anunciou a remissão após passar por tratamento e desde então, segue cuidando da saúde.

Rod Stewart fez show inusitado no Brasil:

Ivete Sangalo viveu uma parceria musical inusitada. Em um show em setembro do ano passado, a cantora dividiu o palco com ninguém menos que Rod Stewart, lenda do rock internacional. Com estilos diferentes, a combinação surpreendeu alguns fãs, mas os dois artistas também compartilham algumas semelhanças no mundo da música.