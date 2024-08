Noivado de Chris Martin e Dakota Johnson chega ao fim

Vocalista do Coldplay, Chris Martin e Dakota Johnson colocaram um ponto final no noivado após 7 anos de relacionamento, diz site

O vocalista do Coldplay Chris Martin e a atriz Dakota Johnson não estão mais juntos. De acordo com o site Daily Mail, os dois se separaram após 7 anos de relacionamento.

Eles estavam noivos, mas decidiram se afastar recentemente. De acordo com a publicação, eles perceberam que o relacionamento acabou e que era melhor que cada um seguisse o seu caminho.

Inclusive, os rumores de separação começaram após ela ter sido vista sem o anel de noivado durante um passeio em Malibu. Enquanto isso, ele está na Alemanha com sua banda. “Chris e Dakota tentaram desesperadamente fazer o relacionamento funcionar nos últimos meses. Eles sempre terão amor um pelo outro, mas ambos chegaram à conclusão de que o relacionamento não pode ser sustentado a longo prazo. Eles têm prioridades pessoais, paixões e compromissos de trabalho que não se entrelaçam. Eles queriam que desse certo, mas não deu, agora aceitaram que é melhor seguir em frente”, afirmou uma fonte.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que surgem rumores de separação entre eles. Em 2019, eles tiveram um breve afastamento quando ele sugeriu que eles tivessem filhos, mas ela não quis. Em maio de 2024, eles voltaram a ser alvos de boatos de separação.

Antes de se envolver com Dakota, Chris Martin foi casado com a atriz Gwyneth Paltrow, com quem teve dois filhos, Apple, de 20 anos, e Moses, de 18 anos. Os dois se separaram em 2014, após 10 anos juntos.

O início do relacionamento de Dakota Johnson e Chris Martin

Dakota Johnson e Chris Martin começaram a se aproximar em outubro de 2017, quando foram vistos juntos em um restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos. Em 2018, os rumores do namoro se intensificaram, mas eles mantiveram a discrição. O romance só foi confirmado oficialmente em 2020. O noivado aconteceu em 2020, quando eles se mudaram para uma casa em Malibu.

Ao longo dos anos, Dakota foi vista em várias ocasiões nos bastidores dos shows de Chris, sempre dançando e se divertindo ao som do Coldplay.